【加州新聞】加州今年首5月打擊毒品取得重大成果 查獲近700萬粒芬太尼藥丸（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

加州州長辦公室發佈今年首5月打擊毒品取得重大成果,州府協助在州內各地方查獲了近700萬粒含有芬太尼的藥丸,以及超過3千磅芬太尼粉末。

加州致力繼續打擊芬太尼毒品,州長紐森發佈自今年1月以來,在州內包括在南部邊境,估計查獲了近700萬粒含芬太尼的藥丸,透過加州的國民警衛隊的反毒品小組、州和聯邦合作夥伴,單在5月份就查獲了超過117萬粒含芬太尼的藥片,和986磅芬太尼粉末。

該行動破了2023年查獲芬太尼的紀錄,並自2021年以來增加了1066%。

當局指,加州國民警衛隊的反毒品小組的工作,是收集資訊以攔截非法販運毒品,利用執法機構的空中和地面優勢,而展開刑事調查,致力打擊跨國犯罪組織和芬太尼等非法販運毒品活動。

當局指,芬太尼主要由美國公民走私進入美國。

最近紐森將加州國民警衛隊的人數增加了一倍以上,同時還推出網站Opioid.ca.gov,提供一站式工具給予加州民眾,搜尋有關預防吸毒和治療毒癮的資訊,同時也提供有關加州如何追O大藥廠以及毒販責任。

