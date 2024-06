【灣區新聞】舊金山日落區百分百可負擔住房計劃破土 將新增90個住宅單位（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)日落區一個百分之百可負擔住房計畫週三舉行破土典禮,建成後將新增九十個住宅單位。

舊金山市長布里德代表日落區的市議員殷嘉立(Joe Engardio),以及計劃有關部門,週三共同為這個位於日落區Irving 街2550號路段的百分百可負擔住房計畫破土。

TNDC代理執行長Katie Lamont說:「今天是為了慶祝第一次,第一把象徵性的鏟子鏟土,以及TNDC重要的第一,我們第一個在日落區紮根的住宅社區。」

殷嘉立說:「我常聽到人們說,舊金山已經興建足夠的豪華住房,我們需要可負擔住房,在這裡我們實際上就要興建百分之百可負擔住宅,它將有六、七層樓高,但你知道嗎?看看那裏,那個對街的百年建築物也是六層樓,所以這個計畫完美的匹配社區的特質。」

這項住房計畫將興建七層樓高的建築,是由舊金山市府與可負擔住房關注組織TNDC合作興建,提供九十個住房單位,包括studio開放式套房、一睡房、兩睡房,以及三睡房等四種型態,最特別的是,合資格的當地居民有優先權。

布里德說:「90個給退伍軍人、家庭的可負擔住房,同時也會讓鄰里優先,我幫助通過了立法、並得到聯邦政府的支持,以便居住在這個社區的人們,合資格人士實際上可享優先購買權,這就是住房可以做到的方式對吧?這就是舊金山未來住房的實現方式。」

新住房項目就在Irving 街與26th街路口,隔壁街區就有超市以及許多商店,是日落區精華地帶,預計明年第三季完工,屆時也將開放申請,至於申請資格的具體收入門檻則尚未公布。

根據市長辦公室數據,將服務家庭年收入,在地區收入中位數介於25%-75%的家庭,其中有22個補貼住房單位會保留給目前無家可歸的家庭,還有15個住房單位會保留給先前無家可歸的退伍軍人。

這個住房計畫還會撥出一個辦公室,給日落區中華文化區作為辦公室,更好的服務華裔居民。

華美學校行政主任黃瑛瑋(Ben Wong)說:「確保我們真正有文化多樣性,文化傳承和文化場所,給日落區所有的華裔居民。」

TNDC的華語員工表示,明年第三季才會開放申請,想知道更多資訊,可洽市長辦公室住房與社區發展部門,或是安老自住處。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。