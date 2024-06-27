【灣區新聞】舊金山日落區百分百可負擔住房計劃破土 將新增90個住宅單位（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山（三藩市）日落區一個百分之百可負擔住房計畫週三舉行破土典禮，建成後將新增九十個住宅單位。

舊金山市長布里德代表日落區的市議員殷嘉立（Joe Engardio），以及計劃有關部門，週三共同為這個位於日落區Irving 街2550號路段的百分百可負擔住房計畫破土。

TNDC代理執行長Katie Lamont說：「今天是為了慶祝第一次，第一把象徵性的鏟子鏟土，以及TNDC重要的第一，我們第一個在日落區紮根的住宅社區。」

殷嘉立說：「我常聽到人們說，舊金山已經興建足夠的豪華住房，我們需要可負擔住房，在這裡我們實際上就要興建百分之百可負擔住宅，它將有六、七層樓高，但你知道嗎？看看那裏，那個對街的百年建築物也是六層樓，所以這個計畫完美的匹配社區的特質。」

這項住房計畫將興建七層樓高的建築，是由舊金山市府與可負擔住房關注組織TNDC合作興建，提供九十個住房單位，包括studio開放式套房、一睡房、兩睡房，以及三睡房等四種型態，最特別的是，合資格的當地居民有優先權。

布里德說：「90個給退伍軍人、家庭的可負擔住房，同時也會讓鄰里優先，我幫助通過了立法、並得到聯邦政府的支持，以便居住在這個社區的人們，合資格人士實際上可享優先購買權，這就是住房可以做到的方式對吧？這就是舊金山未來住房的實現方式。」

新住房項目就在Irving 街與26th街路口，隔壁街區就有超市以及許多商店，是日落區精華地帶，預計明年第三季完工，屆時也將開放申請，至於申請資格的具體收入門檻則尚未公布。

根據市長辦公室數據，將服務家庭年收入，在地區收入中位數介於25%-75%的家庭，其中有22個補貼住房單位會保留給目前無家可歸的家庭，還有15個住房單位會保留給先前無家可歸的退伍軍人。

這個住房計畫還會撥出一個辦公室，給日落區中華文化區作為辦公室，更好的服務華裔居民。

華美學校行政主任黃瑛瑋（Ben Wong）說：「確保我們真正有文化多樣性，文化傳承和文化場所，給日落區所有的華裔居民。」

TNDC的華語員工表示，明年第三季才會開放申請，想知道更多資訊，可洽市長辦公室住房與社區發展部門，或是安老自住處。

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