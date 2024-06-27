【灣區新聞】Fremont市長高敘加發表任內最後一次市情咨文（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Fremont市長高敘加（Lily Mei）週三發表她任期內的最後一次市情咨文。

高敘加在週三上午發表任期內的最後一次市情咨文，高敘加引述市府在過去一年，在房屋、市中心活動和基礎建設項目方面的成就，也提及Fremont被金融網站WalletHub遴選為美國最快樂城市。

高敘加說：「我們正處於國家意見分裂之時，市府把人們的健康項目、人與人之間有意義的關係、園林與康樂設施，及康樂與保健服務的使用權，優先處理這些項目。」

在經濟方面，高敘加表示，市府和Fremont的1700 間高科技公司，和900家製造業公司配合，創造出創新並穩定的環境。

為了確保市府財政健康，Fremont已經增加市府儲備金到2千萬，市府今年的預算，能夠在不同方面，包括動用儲備金中取得平衡，市府也計劃到了2025年的時候，收入會高於開支。

在和市民交換資訊方面，高敘加表示希望有更多人會用網站My.fremont.gov和市府溝通。

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