【灣區新聞】Fremont市長高敘加發表任內最後一次市情咨文（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Fremont市長高敘加(Lily Mei)週三發表她任期內的最後一次市情咨文。

高敘加在週三上午發表任期內的最後一次市情咨文,高敘加引述市府在過去一年,在房屋、市中心活動和基礎建設項目方面的成就,也提及Fremont被金融網站WalletHub遴選為美國最快樂城市。

高敘加說:「我們正處於國家意見分裂之時,市府把人們的健康項目、人與人之間有意義的關係、園林與康樂設施,及康樂與保健服務的使用權,優先處理這些項目。」

在經濟方面,高敘加表示,市府和Fremont的1700 間高科技公司,和900家製造業公司配合,創造出創新並穩定的環境。

為了確保市府財政健康,Fremont已經增加市府儲備金到2千萬,市府今年的預算,能夠在不同方面,包括動用儲備金中取得平衡,市府也計劃到了2025年的時候,收入會高於開支。

在和市民交換資訊方面,高敘加表示希望有更多人會用網站My.fremont.gov和市府溝通。

