【灣區新聞】印裔醫生去年駕車與妻兒衝下懸崖 法官裁定他無須入獄

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南加州一名印度裔醫生去年1月駕駛一輛特斯拉，連同車上妻兒一家4口衝落北加州一號公路懸崖，被控謀殺未遂，上星期四法官裁定他有資格參加心理健康轉送計劃，無需入獄，San Mateo地檢官表示失望。

根據美聯社報導，San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe週三表示，對法院的判決感到失望。

去年1月來自南加州的印度裔放射科醫生，43歲Dharmesh Patel，駕駛特斯拉汽車，帶著妻子跟一雙年幼兒女，從San Mateo縣一號公路Davil’s Slide衝向懸崖，一家人奇蹟似的全部生還，檢察官以謀殺未遂罪名起訴他。

審判期間，Patel的妻子作證時，不希望丈夫被起訴，但檢察官認為，被告不符合心理健康轉移計劃的資格，因為他對公共安全構成了不合理的危險。

法官同意Patel的律師辯護，認為被告沒有暴力史，而是他的重度憂鬱症診斷導致了他的行為。

法官裁定Patel必須在灣區接受兩年的心理健康門診治療計劃，住在雙親家，戴上腳環監視器，並沒收駕照和護照。

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