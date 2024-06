【灣區新聞】印裔醫生去年駕車與妻兒衝下懸崖 法官裁定他無須入獄

【KTSF】

南加州一名印度裔醫生去年1月駕駛一輛特斯拉,連同車上妻兒一家4口衝落北加州一號公路懸崖,被控謀殺未遂,上星期四法官裁定他有資格參加心理健康轉送計劃,無需入獄,San Mateo地檢官表示失望。

根據美聯社報導,San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe週三表示,對法院的判決感到失望。

去年1月來自南加州的印度裔放射科醫生,43歲Dharmesh Patel,駕駛特斯拉汽車,帶著妻子跟一雙年幼兒女,從San Mateo縣一號公路Davil’s Slide衝向懸崖,一家人奇蹟似的全部生還,檢察官以謀殺未遂罪名起訴他。

審判期間,Patel的妻子作證時,不希望丈夫被起訴,但檢察官認為,被告不符合心理健康轉移計劃的資格,因為他對公共安全構成了不合理的危險。

法官同意Patel的律師辯護,認為被告沒有暴力史,而是他的重度憂鬱症診斷導致了他的行為。

法官裁定Patel必須在灣區接受兩年的心理健康門診治療計劃,住在雙親家,戴上腳環監視器,並沒收駕照和護照。

