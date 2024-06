【KTSF】

根據國土安全部的數據,在三星期前限制庇護無證人士的行政命令生效以來,被捕無證移民人數下降超過4成。

拜登總統的行政命令,禁止非法越過美墨邊境的無證人士在每日庇護配額滿額後申請尋求庇護,除非他們符合某些例外情況,否則可能會被遣返回墨西哥或其原籍國。

自這個政策實施以來,國土安全部表示,拘捕無證人士的七天平均數量下降到每天2400人以下。

另有消息指,星期一當局在南部邊境拘捕了1600名無證人士,而拜登政府則指出,行政命令將繼續有效,直到每日平均拘捕人數少於1500人。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。