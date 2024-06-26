【加州新聞】中谷地區週二早上出現最少一千次閃電（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

較早前吹襲墨西哥和美國南部州分的熱帶風暴Alberto，雖然好像離我們很遠，但是對加州甚至我們身處的灣區，卻帶來直接的影響，為什麼呢？

灣區週二天氣悶熱，還有閃電和打雷的風險，距離舊金山（三藩市）接近200英里的中谷地區，週二早上三個小時內出現最少1000次閃電，而且是沒有雨水的旱天雷，導致Fresno一帶多處發生山火。

國家氣象局的天氣預報員表示，週二的雷暴是因為熱帶風暴Alberto，這股導致南部州份洪水氾濫的風暴，源自墨西哥海灣，雖然已經消散，但殘餘的濕氣北上移到加州。

熱帶風暴的殘餘濕氣所含水分很少，從幾千呎的高空下降的少量雨水，未到地面已經蒸發，因此雖然導致打雷，卻沒有下雨滋潤地面，所以大大增加閃電點燃山火的機會。

洛杉磯時報的報導指出，2020年加州也試過因為多處閃電而引起山火，是加州歷來最嚴重的一個山火季節，總共燒毀400萬英畝土地。

氣象局表示，灣區打雷的風險，晚上過後就會消失，預測週二氣溫將會稍微下降幾度，南灣聖荷西日間最高氣溫華氏80度左右。

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