【加州新聞】中谷地區週二早上出現最少一千次閃電（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

較早前吹襲墨西哥和美國南部州分的熱帶風暴Alberto,雖然好像離我們很遠,但是對加州甚至我們身處的灣區,卻帶來直接的影響,為什麼呢?

灣區週二天氣悶熱,還有閃電和打雷的風險,距離舊金山(三藩市)接近200英里的中谷地區,週二早上三個小時內出現最少1000次閃電,而且是沒有雨水的旱天雷,導致Fresno一帶多處發生山火。

國家氣象局的天氣預報員表示,週二的雷暴是因為熱帶風暴Alberto,這股導致南部州份洪水氾濫的風暴,源自墨西哥海灣,雖然已經消散,但殘餘的濕氣北上移到加州。

熱帶風暴的殘餘濕氣所含水分很少,從幾千呎的高空下降的少量雨水,未到地面已經蒸發,因此雖然導致打雷,卻沒有下雨滋潤地面,所以大大增加閃電點燃山火的機會。

洛杉磯時報的報導指出,2020年加州也試過因為多處閃電而引起山火,是加州歷來最嚴重的一個山火季節,總共燒毀400萬英畝土地。

氣象局表示,灣區打雷的風險,晚上過後就會消失,預測週二氣溫將會稍微下降幾度,南灣聖荷西日間最高氣溫華氏80度左右。

