【灣區新聞】北灣母親與兩子女涉嫌偷車被捕（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

北灣San Rafael一個母親和她的一對子女,因為涉嫌偷取汽車,並逃避警方逮捕,而面對多項控罪。

畫面中看到這輛汽車輪胎損毀,是涉案人在逃避警察截停的時候,被警察在路上放置的鐵釘而導致。

San Rafael警方表示,在週三下午兩點半,車牌閱讀器發現一輛報失的汽車,在二街和Irwin街交界處一帶,警方當時無法嘗試截停汽車。

之後在Manuel Freitas Parkway,警方要車中53歲的Letta Neka Glover,和她開車的女兒、34歲的Diehima Sharie Collins停車,但是她們沒有停下來,之後在101號公路上,警察使用鐵釘迫使她們停車,兩人在Hetherton Avenue被逮捕。

在週四這一家庭的38歲兒子Deandre Ronell Lowery,則在Terra Linda一帶被發現在一輛報失的貨車中,他之後在Redwood Highway的一個停車場棄車而逃,但隨後也被逮捕,警方相信Lowery還涉及三宗汽車盜竊。

這一家三人面對的控罪包括拘捕、肇事逃逸、沒有駕照開車、擁有報失財物等。

