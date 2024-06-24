【灣區新聞】北灣母親與兩子女涉嫌偷車被捕（視頻）

June 24, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 歐志洲報導】

北灣San Rafael一個母親和她的一對子女，因為涉嫌偷取汽車，並逃避警方逮捕，而面對多項控罪。

畫面中看到這輛汽車輪胎損毀，是涉案人在逃避警察截停的時候，被警察在路上放置的鐵釘而導致。

San Rafael警方表示，在週三下午兩點半，車牌閱讀器發現一輛報失的汽車，在二街和Irwin街交界處一帶，警方當時無法嘗試截停汽車。

之後在Manuel Freitas Parkway，警方要車中53歲的Letta Neka Glover，和她開車的女兒、34歲的Diehima Sharie Collins停車，但是她們沒有停下來，之後在101號公路上，警察使用鐵釘迫使她們停車，兩人在Hetherton Avenue被逮捕。

在週四這一家庭的38歲兒子Deandre Ronell Lowery，則在Terra Linda一帶被發現在一輛報失的貨車中，他之後在Redwood Highway的一個停車場棄車而逃，但隨後也被逮捕，警方相信Lowery還涉及三宗汽車盜竊。

這一家三人面對的控罪包括拘捕、肇事逃逸、沒有駕照開車、擁有報失財物等。

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