【灣區新聞】聖荷西紅木城有非法汽車特技表演 圍觀者涉嫌襲警（視頻）

【KTSF】

中半島紅木城與南灣聖荷西週末期間相繼有人在街頭進行非法汽車特技表演,在紅木城有兩名舊金山(三藩市)居民被捕,在聖荷西的表演,有圍觀者被一輛汽車撞上,警員欲上前協助時,其警車被圍觀者包圍攔截。

在上週六下午約3時半,警方接報指在紅木城Woodside路夾Alameda de las Plugas交界處,有人進行非法汽車特技表演,有數百人圍觀,警方接報指有人向路過的汽車擲物。

由於事發地點涉及多個司法轄區,加州公路巡警、紅木城警方都有派員調查,警方到達後,有多輛汽車和大群圍觀者逃離現場,警員企圖與兩名人士對話時,二人沒有停下,反拔足逃跑,警員最後在Woodside路夾Santa Clara大街一間汽油站將二人拘捕。

警方稱,其中一人企圖登上一輛正在加油的汽車駕車逃走,但最後被警方拘捕。

兩名被捕者分別是22歲男子Jesus Gress-Ramirez和23歲男子Waldemar A. Pop,二人都居住在舊金山。

另外,在聖荷西以西進行的一場非法汽車特技表演,一名圍觀者被一輛汽車撞倒,當時有人攔下在附近工作的一名警員,希望他到來協助,警員駕駛警車到現場時,大群圍觀者卻包圍他的警車,阻止他前行,事故中警車遭到毀壞,警員也受輕傷,在其他警員到場增援後,圍觀者馬上四散。

聖荷西警方譴責圍觀者的行為,當局正調查涉案者的身分,警方稱,絕不會容忍或姑息這類襲警行為。

