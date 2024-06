【全國新聞】中文AP考試一半考生取得最高5分（視頻）

【KTSF】

供大學預科AP考試的College Board,週一公佈AP中文考試成績數據。

College Board大學預科AP考試的總監Trevor Packer,週一在X平台發布今年AP考試成績數據,其中中文AP考試,有一半考生取得最高的5分,兩成考生取得優良的4分,共有17%學生考得3分的合格成績,換言之,今年AP中文考試取得合格或更佳成績的考生人數,佔總數的8成7。

在所有考生之中,72%的學生家裡講的語言是中文,考題方面,學生成績最好的選擇題部份,是有關美感與藝術的影響,而成績欠佳的選擇題,則有關語言、文化與身份認同問題。

中文寫作題方面,對考生來說最難的一題,要求他們回應一封電郵,寫出科技如何影響他們的未來,只有不足四成學生拿到滿分。

而表現較佳的寫作題,是要求學生用中文寫出如何退換衣服,學生可以選擇用拼音中文簡體、繁體或注音符號,有約六成學生寫作這一題得到滿分。

