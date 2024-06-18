【全國新聞】中文AP考試一半考生取得最高5分（視頻）

【KTSF】

供大學預科AP考試的College Board，週一公佈AP中文考試成績數據。

College Board大學預科AP考試的總監Trevor Packer，週一在X平台發布今年AP考試成績數據，其中中文AP考試，有一半考生取得最高的5分，兩成考生取得優良的4分，共有17%學生考得3分的合格成績，換言之，今年AP中文考試取得合格或更佳成績的考生人數，佔總數的8成7。

在所有考生之中，72%的學生家裡講的語言是中文，考題方面，學生成績最好的選擇題部份，是有關美感與藝術的影響，而成績欠佳的選擇題，則有關語言、文化與身份認同問題。

中文寫作題方面，對考生來說最難的一題，要求他們回應一封電郵，寫出科技如何影響他們的未來，只有不足四成學生拿到滿分。

而表現較佳的寫作題，是要求學生用中文寫出如何退換衣服，學生可以選擇用拼音中文簡體、繁體或注音符號，有約六成學生寫作這一題得到滿分。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。