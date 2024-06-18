【全國新聞】密歇根州嬉水樂園有槍手隨機開槍 9人中槍受傷

June 18, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(WXYZ / ABC 11)

【張擎鳳報導】

密歇根州一個公園內的嬉水樂園發生槍擊案，9人中槍，當中有一家三口，警方隨後發現，槍手在自家吞槍自盡。

案發於星期六，42歲男子Michael Nash拿著兩把手槍，開車前往密歇根州Rochester Hills市的Brookland Plaza嬉水樂園，然後在那裡向人群連開近36槍，造成9人受傷，當中有一家三口。

39歲的媽媽腹部中槍，而她8歲兒子腦部中槍，兩人情況危抬，她另一名4歲的兒子就腿部中槍。

槍手Nash事後逃離現場，回去自己位於Shelby Township的家，然後吞槍自盡。

警方經調查後表示，Nash有精神問題，相信這次的槍擊案是單一隨機事件，槍手的動機仍在調查中，警方在Nash的家中發現了一系列的槍械，當中包括手槍、步槍和霰彈槍。

Rochester Hills市長Bryan Barnett表示，希望槍擊案中的傷者盡快復原。

Barnett說：「我們感謝並會繼續與夥伴合作、並肩作戰，Brookland社區堅強和有彈性，我們會沒事的。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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