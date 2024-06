【全國新聞】密歇根州嬉水樂園有槍手隨機開槍 9人中槍受傷

【張擎鳳報導】

密歇根州一個公園內的嬉水樂園發生槍擊案,9人中槍,當中有一家三口,警方隨後發現,槍手在自家吞槍自盡。

案發於星期六,42歲男子Michael Nash拿著兩把手槍,開車前往密歇根州Rochester Hills市的Brookland Plaza嬉水樂園,然後在那裡向人群連開近36槍,造成9人受傷,當中有一家三口。

39歲的媽媽腹部中槍,而她8歲兒子腦部中槍,兩人情況危抬,她另一名4歲的兒子就腿部中槍。

槍手Nash事後逃離現場,回去自己位於Shelby Township的家,然後吞槍自盡。

警方經調查後表示,Nash有精神問題,相信這次的槍擊案是單一隨機事件,槍手的動機仍在調查中,警方在Nash的家中發現了一系列的槍械,當中包括手槍、步槍和霰彈槍。

Rochester Hills市長Bryan Barnett表示,希望槍擊案中的傷者盡快復原。

Barnett說:「我們感謝並會繼續與夥伴合作、並肩作戰,Brookland社區堅強和有彈性,我們會沒事的。」

