加州北部近Lake Sonoma週日發生了一場小型山火,有消防員受傷。

Sonoma縣的Point Fire山火,消防隊通宵灌救,至少有一名消防員受傷,要由直昇機送往醫院。

截至週二早上,火場面積達1207英畝,目前火勢有40%受控,當局出動超過400名消防員在前線滅火,風力和乾燥天氣正在助長火勢,威脅到房屋樓宇。

當局已對附近Dry Creek Valley一帶幾個地區的至少4千民眾發出撤離令和警告,週日晚疏散了幾百人。

