【灣區新聞】舊金山國際機場Harvey Milk一號航站樓翻新計劃完成（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

舊金山(三藩市)國際機場Harvey Milk一號航站樓翻新計劃最後一階段宣告完成,有什麼分方便旅客的新設施?

舊金山國際機場Harvey Milk一號航站樓的剪綵儀式,標誌著這個歷時八年、耗資達到25億元的升級計劃全部落成。

1號航站樓最新的升級設備,包括新增一個辦理登記手續的候機機大廳,同時配備最新的自動行李托運技術。

新增一個安檢站,同時配備自動安檢通道,可從1號航站樓AirTrain車站無縫接駁進入。

另外新增兩個登機門,一個新的休息室,五個額外的行李轉盤等。

此外,還新增了步行走廊,用以連接機場的各個客運大樓,讓經過安檢後的旅客,可以通往所有大樓,特別方便國際航線旅客抵達後通往其他大樓轉乘國內航線。

SFO機場的一大特色之一,便是機場博物館,完工後的1號大樓將增加博物館的照片展覽。

6月是LGBTQ群體的驕傲月,Harvey Milk是舊金山首位公開同志身份的市議員與民權活動家。

舊金山市長布里德說:「這將是一個讓我們感到自豪的故事,我們知道它有多重要,因為許多航班來自不慶祝LGBTQ社群的地方,所以,舊金山繼續成為希望之光至關重要。」

機場委員會主席楊重賢說:「如果你仔細觀察最近幾個機場的博物館展覽,你會發現它實際上是關於舊金山,這中間就包括華裔美國人的故事。」

機場委員會主席楊重賢也透露,舊金山機場也有對3號航站樓進行升級的計劃。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。