【加州新聞】南北加州受山火夾擊 北加百年歷史酒店燒成空殼（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

加州正值山火季節，過去週末，南北加州兩邊都受到山火夾擊，洛杉磯縣的大火，燒毀了近15,000英畝林地，有居民要撤離，而北加州就有一間百年歷史的酒店，煙沒在山火中。

自星期六深夜以來，洛杉磯東北部Hesperia地區，位於Lake Arrowhead Equestrian Estates附近的居民要撤離，公路巡警已封鎖該處附近多條道路，火災原因未明。

在北加州，一場火災燒毀了一家歷史悠久，但空置了數十年的酒店。

這座曾經輝煌過的瑪麗斯維爾酒店（Maryville Hotel），自1920年代以來，一直是當地的地標之一，是該地區最大的建築，現在在短短幾個小時內燒成空殼。

瑪麗斯維爾酒店於1926年開業，The Western Hotel Reporter的舊報紙剪報，可以看到其鼎盛時期的內部情景，酒店擁有超過100間客房，但已經空置數十年。

但週六晚間9點半左右，有人打911報警，指有煙霧和火焰從三樓和四樓冒出，火勢猛烈。

Linda消防保護區局長Kyle Heggstrom說：「有很多地方需要關注，三、四、五樓，所以我們仍在與預防小組合作，試圖確定其實際火頭，或者是否有多個火頭

消防隊逐一清理了每個房間，但很快不得不改為從外部滅火，因為建築結構已不穩固。

現場的工程師，正試圖了解建築的結構是否仍然穩固，起火原因有待調查。

而多年來，這棟建築多次易手，由於高昂的成本，對這座歷史地標的翻新計劃從未實現，目前尚不清楚這棟建築是會被夷平還是重建。

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