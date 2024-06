【加州新聞】南北加州受山火夾擊 北加百年歷史酒店燒成空殼（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

加州正值山火季節,過去週末,南北加州兩邊都受到山火夾擊,洛杉磯縣的大火,燒毀了近15,000英畝林地,有居民要撤離,而北加州就有一間百年歷史的酒店,煙沒在山火中。

自星期六深夜以來,洛杉磯東北部Hesperia地區,位於Lake Arrowhead Equestrian Estates附近的居民要撤離,公路巡警已封鎖該處附近多條道路,火災原因未明。

在北加州,一場火災燒毀了一家歷史悠久,但空置了數十年的酒店。

這座曾經輝煌過的瑪麗斯維爾酒店(Maryville Hotel),自1920年代以來,一直是當地的地標之一,是該地區最大的建築,現在在短短幾個小時內燒成空殼。

瑪麗斯維爾酒店於1926年開業,The Western Hotel Reporter的舊報紙剪報,可以看到其鼎盛時期的內部情景,酒店擁有超過100間客房,但已經空置數十年。

但週六晚間9點半左右,有人打911報警,指有煙霧和火焰從三樓和四樓冒出,火勢猛烈。

Linda消防保護區局長Kyle Heggstrom說:「有很多地方需要關注,三、四、五樓,所以我們仍在與預防小組合作,試圖確定其實際火頭,或者是否有多個火頭

消防隊逐一清理了每個房間,但很快不得不改為從外部滅火,因為建築結構已不穩固。

現場的工程師,正試圖了解建築的結構是否仍然穩固,起火原因有待調查。

而多年來,這棟建築多次易手,由於高昂的成本,對這座歷史地標的翻新計劃從未實現,目前尚不清楚這棟建築是會被夷平還是重建。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。