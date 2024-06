【全國新聞】鳳凰城警方涉嫌違反人權 司法部正調查

【KTSF 朱慧琪報導】

司法部正調查鳳凰城警方涉嫌違反人權,他們在執法時,涉嫌歧視非洲裔、拉美裔和美洲原住民,並使用過度武力,包括不必要的致命武力。

司法部表示,發現了「慣性」的違法行為,指鳳凰城警方在未經合法程序下,拘留無家可歸者並丟棄他們的財物,而當局在處理求助報案時,歧視一些行為健康殘障人士,並指控鳳凰城警方涉嫌侵犯言論受保護的人士之權利。

民權助理司法部長Kristen Clarke說:「警員非法拘留、發告票和逮捕無家可歸者,在執法時歧視非洲裔、拉美裔和原住民,侵犯參與示威和抗議活動人士的權利,並歧視有行為健康殘障的人。」

包括2017年,警員間流傳名為「硬幣挑戰」的遊戲,硬幣上,一名戴著防毒面具的示威者生殖器官被擊中;2019年6月,有影片流出,顯示警員用槍指著懷疑盜竊的無武裝非洲裔夫妻和兩名幼童,還有是2020年,15名示威者被指控屬反警察幫派,但案件最終因證據不足被駁回。

司法部更表明在相同情況下,鳳凰城警員對於非州裔、拉美裔和原住民的執法,與白人並不相同。

鳳凰城警方目前並未就事件作出回應,鳳凰市市長Kate Gallego就在一份聲明中表示,司法部發佈報告後,市府才收到調查結果,而當局將於6月25日開會索取法律意見,並討論下一步措施。

