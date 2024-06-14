【全國新聞】鳳凰城警方涉嫌違反人權 司法部正調查

June 14, 2024 新聞, 全國消息

【KTSF 朱慧琪報導】

司法部正調查鳳凰城警方涉嫌違反人權，他們在執法時，涉嫌歧視非洲裔、拉美裔和美洲原住民，並使用過度武力，包括不必要的致命武力。

司法部表示，發現了「慣性」的違法行為，指鳳凰城警方在未經合法程序下，拘留無家可歸者並丟棄他們的財物，而當局在處理求助報案時，歧視一些行為健康殘障人士，並指控鳳凰城警方涉嫌侵犯言論受保護的人士之權利。

民權助理司法部長Kristen Clarke說：「警員非法拘留、發告票和逮捕無家可歸者，在執法時歧視非洲裔、拉美裔和原住民，侵犯參與示威和抗議活動人士的權利，並歧視有行為健康殘障的人。」

包括2017年，警員間流傳名為「硬幣挑戰」的遊戲，硬幣上，一名戴著防毒面具的示威者生殖器官被擊中；2019年6月，有影片流出，顯示警員用槍指著懷疑盜竊的無武裝非洲裔夫妻和兩名幼童，還有是2020年，15名示威者被指控屬反警察幫派，但案件最終因證據不足被駁回。

司法部更表明在相同情況下，鳳凰城警員對於非州裔、拉美裔和原住民的執法，與白人並不相同。

鳳凰城警方目前並未就事件作出回應，鳳凰市市長Kate Gallego就在一份聲明中表示，司法部發佈報告後，市府才收到調查結果，而當局將於6月25日開會索取法律意見，並討論下一步措施。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*