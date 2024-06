【KTSF】

更新美國護照將更方便,國務院表示,網上更新護照正進入測試階段,將會很快正式投入服務。

國務院目前正開始測試一個新系統,讓國民日後可以在網上辦理護照更新,當局計劃在新系統進入服務的首幾個月,每天只接受少量的網上申請,之後逐步加強服務,目標是一旦計劃全面啟動後,有3分之2的護照更新可以在網上完成。

不過,當局指網上辦手續,並不會縮短護照更新的處理時間,大家仍然需要等待,才收到郵寄的新護照。

另外,網上護照更新服務將不適用於加快或緊急旅行護照。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。