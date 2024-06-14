【全國新聞】佛州連日降豪雨 南部多縣進入緊急狀態

June 14, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Jonathan Petramala /LSM)

【KTSF 張擎鳳報導】

連日來大量降雨和洪水，導致佛羅里達州南部多個縣進入緊急狀態，豪雨有可能持續到週五。

週四上午，南佛羅里達州短暫平靜，該地區正準備迎接下一輪暴雨。

Miami Dade市長Daniella Levine Cava說：「國家氣象局預測降雨量，還會增加4至8英寸，局部地區降雨量將高達10英寸以上。」

十英寸甚至更多的降雨，將落在佛羅里達半島南部吸收雨水已達飽和的地面上。

佛州州長週三宣布，五個縣進入緊急狀態，當地居民們正在努力應對嚴重水浸的街道，以及不斷上升的房屋和生意損失。

襲擊West Palm Beach北部Martin縣的EF1級龍捲風，令某些人的情況雪上加霜。

Miami Dade第12區專員Juan Carlos Bermudez說：「我們之前已經在颶風來臨時，處理過這個問題。但如你所知，過去幾年洪水變得更加嚴重，我們需要大家保持安全。」

Cava女不要開車駛進或徒步走進洪水中，不要繞過路障或穿過大水坑。」

許多人沒有注意到這個建議，令幾位拖車工作人員忙得不可開交。

拖車工作人員Julian說：「街上有數百輛汽車被困在各處，每秒都有人求救女

公共安全官員表示，他們也協助進行了多次住宅和車輛水上救援。

Miami Dade 公共安全人員James Reyes說：「我們策略性地在全縣部署了升降車輛，以便我們能夠更好地回應今天下午的任何緊急電話。」

隨著佛羅里達州週五將與更多洪水搏鬥，週四下午，一個新的惡劣天氣系統正在中西部地區移動，帶來潛在的冰雹和龍捲威脅。

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