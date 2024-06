【全國新聞】陪審團裁定亨特拜登在擁槍案中三項控罪全部罪名成立

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登的兒子亨特被控的擁槍案,陪審團退庭商議後,裁定亨特拜登所有控罪全部罪名成立。

亨特拜登被控三項聯邦刑事重罪,都是關於他在2018年時,涉嫌在吸食違禁品期間非法購買和藏有槍支,但他在填表時聲稱自己沒有吸毒,違反聯邦法例。

亨特拜登最高可被判入獄25年,暫時未知判刑日期。

辯方代表律師Abbe Lowell週一在80分鐘的結案陳詞中,質疑檢控官提出的只不過是虛假的指控,因為辯方沒有提供確鑿證據去證明到,亨特在2018年10月買槍期間,有吸食可卡因毒品成癮的問題,尤其是亨特在買槍時,有吸食毒品的證據,或者在亨特擁槍11天期間有吸毒的證據。

除了這宗擁槍案之外,亨特拜登還牽涉另一宗被控在加州涉嫌逃稅和虛報稅務資料等的聯邦刑事案,當中三項控罪屬於刑事重罪,六項是輕罪,這宗案件將於9月開審。

