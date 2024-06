【KTSF】

舊金山(三藩市)Nob Hill地區發生搶手錶案件,匪徒在酒店範圍內,持槍搶劫一個亞裔男人。

案發現場是Pacific Ave 1600號地段夾Polk Street,警方表示,上星期三傍晚6點左右,接報到案發現場,54歲的亞裔男事主告訴警方,當他進入酒店時,匪徒從後面用槍指著他,並搶走他的手錶,得手後乘坐一輛房車逃走。

警方指出,匪徒是個非洲裔男子,仍然在逃,男事主沒有受傷,案發現場有閉路電視,警方呼籲市民提供有關這宗劫案的線索。

