【灣區新聞】加州最高法院批准柏克萊加大在人民公園建學生宿舍

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東灣加大柏克萊分校在校園以南的人民公園，超過半世紀以來，都是言論自由運動的象徵，而將人民公園部分改造成學生宿舍的計劃，經過校方長期爭取後終於有結果，加州最高法院7日裁定批准計劃。

週五，加州最高法院裁定，批准東灣加大柏克萊分校於人民公園部分改造成學生宿舍的計劃。

柏克萊市長讚許州最高法院的裁決，指裁決有效地為人民公園的未來清除了最後的障礙。

加大柏克萊分校方面指，目前宿舍只能容納約20%的學生，並說柏克萊分校，是所有加州大學校園中，學生宿舍數量最少的。

好像很多學生一樣，Cassidy Saunar需要步行至少半小時，才能到學校上課。

Cassidy與其他學生指，因為宿舍數量少，所以他們要支付價錢高的租金，住的地方又離校園較遠。

另一名學生Delilah Devin就指，這裡的學業要求嚴格，很多人已承受著如此大的壓力，她認為學生最不應該擔心的，就是他們是否能夠負擔得起房租，或有穩定的住所。

校方也希望能夠為學生減少一些問題，加州最高法院週五裁定校方可以在人民公園建造宿舍，加大柏克萊分校計劃在此興建可容納1,100個學生的宿舍，以及超過100個住宅單位，為露宿者以及極低收入人士提供住處，並保留約60%的場地作為公園。

柏克萊市長Jesse Arreguín說：「我認為這是雙嬴的結果，學生有宿舍，露宿者也會有住所。」

Arreguín表示，校方可能會在幾週內動工，不過當局仍然未有正式的時間表。

該計畫的反對者則表示，他們並不是反對學生宿舍，他們控告加州大學董事會，是因為認為總有比人民公園更好的選址，人民公園是民權運動和政治示威的中心，並在2022年被列入國家歷史名勝。

柏克萊加大計畫在這個項目上花費超過4億美元，並指出，由於各項訴訟和建築價錢上升，成本已大幅超出了最初的估算。

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