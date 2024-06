【灣區新聞】加州最高法院批准柏克萊加大在人民公園建學生宿舍

【KTSF】

東灣加大柏克萊分校在校園以南的人民公園,超過半世紀以來,都是言論自由運動的象徵,而將人民公園部分改造成學生宿舍的計劃,經過校方長期爭取後終於有結果,加州最高法院7日裁定批准計劃。

週五,加州最高法院裁定,批准東灣加大柏克萊分校於人民公園部分改造成學生宿舍的計劃。

柏克萊市長讚許州最高法院的裁決,指裁決有效地為人民公園的未來清除了最後的障礙。

加大柏克萊分校方面指,目前宿舍只能容納約20%的學生,並說柏克萊分校,是所有加州大學校園中,學生宿舍數量最少的。

好像很多學生一樣,Cassidy Saunar需要步行至少半小時,才能到學校上課。

Cassidy與其他學生指,因為宿舍數量少,所以他們要支付價錢高的租金,住的地方又離校園較遠。

另一名學生Delilah Devin就指,這裡的學業要求嚴格,很多人已承受著如此大的壓力,她認為學生最不應該擔心的,就是他們是否能夠負擔得起房租,或有穩定的住所。

校方也希望能夠為學生減少一些問題,加州最高法院週五裁定校方可以在人民公園建造宿舍,加大柏克萊分校計劃在此興建可容納1,100個學生的宿舍,以及超過100個住宅單位,為露宿者以及極低收入人士提供住處,並保留約60%的場地作為公園。

柏克萊市長Jesse Arreguín說:「我認為這是雙嬴的結果,學生有宿舍,露宿者也會有住所。」

Arreguín表示,校方可能會在幾週內動工,不過當局仍然未有正式的時間表。

該計畫的反對者則表示,他們並不是反對學生宿舍,他們控告加州大學董事會,是因為認為總有比人民公園更好的選址,人民公園是民權運動和政治示威的中心,並在2022年被列入國家歷史名勝。

柏克萊加大計畫在這個項目上花費超過4億美元,並指出,由於各項訴訟和建築價錢上升,成本已大幅超出了最初的估算。

