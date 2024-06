【KTSF】

北灣Santa Rosa警方拘捕了一名男子,涉嫌專門向青少年售賣毒品。

警方表示,被捕男子是32歲的Sonoma縣Cotati市居民,涉嫌利用社交平台Instagram接觸青少年,向他們售賣毒品,並透過CashApp和Venmo收款。

警方更指疑犯有案底,曾於5月被人目擊在Sonoma縣一間高中後門接走一人後,被指控販賣和走私受控毒品。

警方日前進入疑犯位於Cotati市116號公路6900號路段的住所和車輛搜查後,起出大麻、THC電子煙、迷幻菇和可卡因,還起出槍械,包括一把AR15攻擊性步槍,和一把失竊的手槍。

警方目前仍繼續調查案件,包括辨認和聯絡曾被疑犯接觸的青少年,不過警方表示,不會公開青少年的個人資料。

