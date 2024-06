【KTSF】

北灣Lake Berryessa週六發生有人開槍和用刀刺人的事件,中槍者死亡。

Napa縣警局指出,事件發生大約傍晚5點半,在Oak Shores日間活動場地,這是Lake Berryessa的湖邊西部,距離沙加緬度一個半小時。

被刀刺傷的有兩個人,他們被直升機送到醫院急救,警方至今還沒有逮捕任何人,但表示至少有一名嫌疑人,目前還不知道引發暴力事件的起因。

傷者當中一人已經出院,一人仍在醫院中。

警方透露,死者是39歲的Fabian Sandoval Garcia,他在案發現場傷重不治,還有一些人也在事件中受傷,自行到醫院醫治。

調查期間,警方一度有超過20名警員在現場調查。

