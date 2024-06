【灣區新聞】舊金山社區青年中心CYC表彰安老少年團對社區的奉獻（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

舊金山社區青年中心(CYC)7日表彰安老少年團過去一年對社區的奉獻,希望華人移民青少年傳承華人精神。

CYC週五在華埠康年酒家舉行第52屆『年度青年社區參與午餐會YCE』,表彰安老少年團在過去一年對社區服務的奉獻。

CYC社區青年中心行政主任溫靜婷(Sarah Wan)表示,安老少年團是由來自舊金山10所高中的400多名學生所組成,其中多數是新一代的華人移民青少年。

她還表示,在安老少年團在舊金山超過20個耆英大廈探訪長者、參與社區活動、提供安全以及災害應變知識等給長者。

溫靜婷說:「我想對我們華人社區來說,我們很希望都有一個傳承的精神,所以我們很希望新來到的新一代的移民青少年都記得,他們自己本身的文化,自己生長的國家,也都希望他們可以跟他們上一代的老人家有交流、有溝通、有了解,讓他更加深自己作為一個華人作為移民奮鬥的精神。」

獲得傑出領導力獎Outstanding Leadership Award的Haley Zhao就表示,志願活動一開始非常有挑戰性,但自己志願活動中成長了很多。

華盛頓高中YCE Club會長Haley Zhao說:「我們每個人做志工時都很開心,希望我們的社區可以變得更好。」

Lowell 高中學生Kailin(karen) Yu 說:「作為社區的一員,我們非常榮幸能站在這裡。」

