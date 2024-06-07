【全國新聞】華盛頓州休班保安誤會青年企圖持械打劫 開槍射殺青年

【KTSF 張擎鳳報導】

在華盛頓州一名休班保安員，因誤以為一名青少年攜帶武器，和朋友意圖搶劫一家店舖，而槍殺了這名青少年。

在華盛頓州Renton市的一個商場內，一名休班保安槍殺一名17歲的青少年。

Renton市警察局發言人Meeghan Black說：「他看到了這些持有氣槍的青少年走進商店內，因此他和他們當面對質。」

根據法庭文件，這名51歲的疑犯是一名有佩槍的休班保安員，當時他在商場等待兒子上完武術課程，他告訴警方，他看到三個青少年從他身邊走過，其中一個人拿著槍。

雖然他並沒權管轄這個商場的保安，警方稱他用槍指向這班青少年，並指控他們試圖持械搶劫。

Black說：「這班17歲青少年，試圖跟他（休班保安）說，他們拿著的是氣槍，但爭執很快升級，然後（男人）開槍了。」

在雙方糾纏期間，疑犯表示，另一名青少年將手伸向了腰帶，經過調查警方發現，這些青少年實際上攜帶了氣槍。

兩名青少年表示，他們只是來商場內的一家運動用品店更換氣槍。

疑犯因涉嫌二級謀殺，目前羈押在縣監獄，保釋金定在200萬元。

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