【全國新聞】華盛頓州休班保安誤會青年企圖持械打劫 開槍射殺青年

【KTSF 張擎鳳報導】

在華盛頓州一名休班保安員,因誤以為一名青少年攜帶武器,和朋友意圖搶劫一家店舖,而槍殺了這名青少年。

在華盛頓州Renton市的一個商場內,一名休班保安槍殺一名17歲的青少年。

Renton市警察局發言人Meeghan Black說:「他看到了這些持有氣槍的青少年走進商店內,因此他和他們當面對質。」

根據法庭文件,這名51歲的疑犯是一名有佩槍的休班保安員,當時他在商場等待兒子上完武術課程,他告訴警方,他看到三個青少年從他身邊走過,其中一個人拿著槍。

雖然他並沒權管轄這個商場的保安,警方稱他用槍指向這班青少年,並指控他們試圖持械搶劫。

Black說:「這班17歲青少年,試圖跟他(休班保安)說,他們拿著的是氣槍,但爭執很快升級,然後(男人)開槍了。」

在雙方糾纏期間,疑犯表示,另一名青少年將手伸向了腰帶,經過調查警方發現,這些青少年實際上攜帶了氣槍。

兩名青少年表示,他們只是來商場內的一家運動用品店更換氣槍。

疑犯因涉嫌二級謀殺,目前羈押在縣監獄,保釋金定在200萬元。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。