南灣聖荷西市區再發現山獅,這次在Kelly公園附近,當局敦促居民提高警覺。

聖荷西市府週四下午發出警示,表示有人在Kelly公園附近發現山獅出沒。

Kelly公園內有Happy Hollow樂園和動物園,也有哥爾夫球場。

根據聖荷西警方,週三晚約9時半,有人在市內南部Ella Drive夾War Admiral Way,看見山獅在住宅區內遊走。

過去約一週,南灣Milpitas和聖荷西一帶,已有五次發現山獅蹤跡。

