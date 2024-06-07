【全國新聞】特朗普前策略師Steve Bannon因藐視國會被法官下令必須入獄

June 7, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(PBS NewsHour / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的策略師兼顧問Steve Bannon因為藐視國會，罪名成立，判監四個月之後，Bannon提出上訴，但法官週四應檢控官要求，下令Bannon在7月1日前必須入獄。

Bannon因為沒有向國會眾議院調查2021年1月6日國會大樓衝擊事件的委員會提交有關的文件和證據，涉嫌藐視國會，他在2022年被定罪，其後獲判監禁四個月之後，Bannon提出上訴，但他的多項法律挑戰，在上個月遭到首都華盛頓的巡迴上訴法院合議庭駁回，檢控官也即時要求法官下令Bannon入獄服刑。

法官週四裁定，Bannon暫停服刑的理據不再存在，Bannon因此必須在7月1日之前到監獄報到，不過Bannon就揚言，會將案件訴訟到聯邦最高法院。

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