【全國新聞】特朗普前策略師Steve Bannon因藐視國會被法官下令必須入獄

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的策略師兼顧問Steve Bannon因為藐視國會,罪名成立,判監四個月之後,Bannon提出上訴,但法官週四應檢控官要求,下令Bannon在7月1日前必須入獄。

Bannon因為沒有向國會眾議院調查2021年1月6日國會大樓衝擊事件的委員會提交有關的文件和證據,涉嫌藐視國會,他在2022年被定罪,其後獲判監禁四個月之後,Bannon提出上訴,但他的多項法律挑戰,在上個月遭到首都華盛頓的巡迴上訴法院合議庭駁回,檢控官也即時要求法官下令Bannon入獄服刑。

法官週四裁定,Bannon暫停服刑的理據不再存在,Bannon因此必須在7月1日之前到監獄報到,不過Bannon就揚言,會將案件訴訟到聯邦最高法院。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。