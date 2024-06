【全國新聞】紐約連環謀殺案疑犯被加控兩宗兇殺案

【KTSF 張擎鳳報導】

檢察官向紐約建築師Rex Heuermann提出另外兩宗謀殺案指控,並且表示被告涉嫌謀殺多名婦女,並在電腦上保留了自己的犯罪證據。

60歲的Heuermann,被控在紐約州Long Island殺害4名女子,並且棄屍於附近的高速公路,這宗案件亦叫Gilgo Beach連環殺人案。

檢察官週四向Heuermann加控兩宗謀殺罪,指被告在1993和2003年,分別殺害了兩名性工作者,Heuermann對此表示不認罪。

當局表示,警方搜查了Heuermann位於Long Island的住宅後,在地庫中發現一個電腦硬碟中內藏的一份文件,記錄了他自己如何策劃多宗謀殺案。

此外,警方也使用新的法醫測試方法,測試在兩名遇害的性工作者身上及附近發現的毛髮,所得的DNA結果,很可能同被告的DNA吻合。

