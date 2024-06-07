【全國新聞】紐約連環謀殺案疑犯被加控兩宗兇殺案

June 7, 2024 新聞, 全國消息
Rex Heuermann (Bonjour Realty / YouTube)

【KTSF 張擎鳳報導】

檢察官向紐約建築師Rex Heuermann提出另外兩宗謀殺案指控，並且表示被告涉嫌謀殺多名婦女，並在電腦上保留了自己的犯罪證據。

60歲的Heuermann，被控在紐約州Long Island殺害4名女子，並且棄屍於附近的高速公路，這宗案件亦叫Gilgo Beach連環殺人案。

檢察官週四向Heuermann加控兩宗謀殺罪，指被告在1993和2003年，分別殺害了兩名性工作者，Heuermann對此表示不認罪。

當局表示，警方搜查了Heuermann位於Long Island的住宅後，在地庫中發現一個電腦硬碟中內藏的一份文件，記錄了他自己如何策劃多宗謀殺案。

此外，警方也使用新的法醫測試方法，測試在兩名遇害的性工作者身上及附近發現的毛髮，所得的DNA結果，很可能同被告的DNA吻合。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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