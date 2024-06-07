【全國新聞】拜登兒子亨特被控非法擁槍案 曾傳戀情的前大嫂作供

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登兒子亨特被控的擁槍案進入第四天的審訊，週四出庭作證的包括與亨特傳過戀情的大嫂，以及槍店一名職員，有越來越多證據顯示，亨特吸毒成癮。

控方週四傳召多名證人出庭作證，包括亨特亡兄的遺孀，即以前的大嫂，曾經與亨特傳過緋聞的Hallie Biden。

Hallie回憶起2018年6月，曾經去洛杉磯一間酒店與亨特會面，她說亨特給予她一些可卡因毒品，而她持續吸毒直至2018年8月。

在這個月，她也曾再次去一間戒毒所探望亨特。

Hallie又說，兩人之間的戀情發生在2015年底至2016年，就是在這段期間知道亨特吸毒，她作證時又說，曾經見過亨特吸食可卡因毒品，他的行為變得很興奮。

她又說，在2018年10月，亨特到訪她的住所時，趁他睡眠時，她走去清理亨特的汽車，發現有可卡因的殘餘物、垃圾和手槍等。

檢控官於是拿出亨特購買的手槍叫她辨認，Hallie就說，與她在亨特汽車裡面發現的手槍很相似。

消息指出，週四證人提供的證詞顯示，有越來越多證據證明到，亨特拜登吸毒成癮，而控方就是聚焦於這一點，以證明亨特在申請買槍時仍有毒品問題，亨特被控在吸食毒品期間違法買槍。

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