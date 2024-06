【全國新聞】拜登兒子亨特被控非法擁槍案 曾傳戀情的前大嫂作供

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登兒子亨特被控的擁槍案進入第四天的審訊,週四出庭作證的包括與亨特傳過戀情的大嫂,以及槍店一名職員,有越來越多證據顯示,亨特吸毒成癮。

控方週四傳召多名證人出庭作證,包括亨特亡兄的遺孀,即以前的大嫂,曾經與亨特傳過緋聞的Hallie Biden。

Hallie回憶起2018年6月,曾經去洛杉磯一間酒店與亨特會面,她說亨特給予她一些可卡因毒品,而她持續吸毒直至2018年8月。

在這個月,她也曾再次去一間戒毒所探望亨特。

Hallie又說,兩人之間的戀情發生在2015年底至2016年,就是在這段期間知道亨特吸毒,她作證時又說,曾經見過亨特吸食可卡因毒品,他的行為變得很興奮。

她又說,在2018年10月,亨特到訪她的住所時,趁他睡眠時,她走去清理亨特的汽車,發現有可卡因的殘餘物、垃圾和手槍等。

檢控官於是拿出亨特購買的手槍叫她辨認,Hallie就說,與她在亨特汽車裡面發現的手槍很相似。

消息指出,週四證人提供的證詞顯示,有越來越多證據證明到,亨特拜登吸毒成癮,而控方就是聚焦於這一點,以證明亨特在申請買槍時仍有毒品問題,亨特被控在吸食毒品期間違法買槍。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。