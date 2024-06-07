【全國新聞】拜登兒子亨特被控非法擁槍案 曾傳戀情的前大嫂作供

June 7, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
拜登兒子亨特 (ABC News / 資料圖片)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登兒子亨特被控的擁槍案進入第四天的審訊，週四出庭作證的包括與亨特傳過戀情的大嫂，以及槍店一名職員，有越來越多證據顯示，亨特吸毒成癮。

控方週四傳召多名證人出庭作證，包括亨特亡兄的遺孀，即以前的大嫂，曾經與亨特傳過緋聞的Hallie Biden。

Hallie回憶起2018年6月，曾經去洛杉磯一間酒店與亨特會面，她說亨特給予她一些可卡因毒品，而她持續吸毒直至2018年8月。

在這個月，她也曾再次去一間戒毒所探望亨特。

Hallie又說，兩人之間的戀情發生在2015年底至2016年，就是在這段期間知道亨特吸毒，她作證時又說，曾經見過亨特吸食可卡因毒品，他的行為變得很興奮。

她又說，在2018年10月，亨特到訪她的住所時，趁他睡眠時，她走去清理亨特的汽車，發現有可卡因的殘餘物、垃圾和手槍等。

檢控官於是拿出亨特購買的手槍叫她辨認，Hallie就說，與她在亨特汽車裡面發現的手槍很相似。

消息指出，週四證人提供的證詞顯示，有越來越多證據證明到，亨特拜登吸毒成癮，而控方就是聚焦於這一點，以證明亨特在申請買槍時仍有毒品問題，亨特被控在吸食毒品期間違法買槍。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*