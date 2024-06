【灣區新聞】電視劇Full House獨立屋開價650萬放售（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)一間維多利亞式獨立屋,曾於80年代被一些家傳戶曉的美國連續劇用作取景場地,現在業主出售這間屋,開價650萬美元。

這間位於舊金山Lower Pacific Heights Broderick街1709號,約3,700呎,有4間睡房、3.5個廁所,三層高的的維多利亞式獨立屋建於1900年。

曾於80年代作為一些美國連續劇的取景場地,包括Full House《歡樂滿屋》及續集Fuller House《歡樂又滿屋》而聞名。

在地產網站上見到,與電視劇的場景佈置完全不一樣,因為當時拍攝,都是在洛杉磯的華納兄弟片場進行。

根據網站,買家可以協商將Full House劇組成員的石膏手印列入交易的一部分。

創作Full House的Jeff Franklin,曾在2018年以400萬元購入這間屋,曾以200萬元請來建築師Richard Landry進行翻新,外觀上完全模仿當時Full House電視劇。

於同年,舊金山交通局董事會決定限制旅遊巴和9人以上的大型商用車經過這間屋,原因是房屋所在的Broderick街十分狹窄,Franklin最終於2020年以535萬元賣掉這間屋。

現時這間房屋再次放盤,叫價650萬美元,根據放盤資料,潛在買家需要預約才可參觀。

