【灣區新聞】電視劇Full House獨立屋開價650萬放售（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）一間維多利亞式獨立屋，曾於80年代被一些家傳戶曉的美國連續劇用作取景場地，現在業主出售這間屋，開價650萬美元。

這間位於舊金山Lower Pacific Heights Broderick街1709號，約3,700呎，有4間睡房、3.5個廁所，三層高的的維多利亞式獨立屋建於1900年。

曾於80年代作為一些美國連續劇的取景場地，包括Full House《歡樂滿屋》及續集Fuller House《歡樂又滿屋》而聞名。

在地產網站上見到，與電視劇的場景佈置完全不一樣，因為當時拍攝，都是在洛杉磯的華納兄弟片場進行。

根據網站，買家可以協商將Full House劇組成員的石膏手印列入交易的一部分。

創作Full House的Jeff Franklin，曾在2018年以400萬元購入這間屋，曾以200萬元請來建築師Richard Landry進行翻新，外觀上完全模仿當時Full House電視劇。

於同年，舊金山交通局董事會決定限制旅遊巴和9人以上的大型商用車經過這間屋，原因是房屋所在的Broderick街十分狹窄，Franklin最終於2020年以535萬元賣掉這間屋。

現時這間房屋再次放盤，叫價650萬美元，根據放盤資料，潛在買家需要預約才可參觀。

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