【全國新聞】一群年輕女孩在麻省一間電影院內被男子刺傷

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上週末一名男子在麻省的一間電影院內，刺傷了一群年輕女孩，然後他走去一間麥當勞快餐店，繼續刺傷另外兩個人，事後警方拘捕了疑犯，他週二出庭聆訊。

這就像是恐怖電影中的場景，一名持刀男子，偷偷靠近四名手無寸鐵、毫無戒心的9至17歲女孩，並開始揮刀和刺傷她們。

其中三名受害者的媽媽Lisa Dembowski說：「我最大的女兒彎下腰去拿東西，他從她後面刺傷她，然後他刺傷我另一個女兒的前胸上半部，再刺傷我最後一個女兒的手臂，過程中他一直在笑，然後他刺傷了她們的朋友，跟着後跑掉了。」

受害者母親說，三個女兒和她們的朋友，是當時電影院內唯一的一組客人。

AMC電影院員工Nathe Louis說：「看來他在那裡刺傷了幾個小女孩，我注意到他穿著一件超大的風衣，戴著墨鏡和一頂長假髮。」

在AMC員工弄清楚發生了什麼事之前，疑犯逃離了電影院，但閉路電視的片段，幫助警方得到了他的車牌號碼。

大約一個小時後，又有兩個人在麥當勞快餐店被刺傷，警方開始追捕26 歲的Jared Ravizza，最終Ravizza撞車被捕。

所有被刺傷的受害者都接受了治療，傷勢並沒大礙，但就有精神創傷。

Dembowski說：「我認為他們對此感到害怕，在週六晚上走進電影院，然後發生了這種事情，竟然有人可以走進電影院，做出刺傷他人的事。」

Jared Ravizza週二出庭，面臨多項指控，包括在康涅狄格州Deep River市懷疑殺害一人，以及在麻省Braintree地區的一間AMC電影院刺傷4名女孩，之後又涉嫌在Plymouth市持刀攻擊和企圖謀殺另外兩人。

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