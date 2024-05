【全國新聞】一群年輕女孩在麻省一間電影院內被男子刺傷

【KTSF】

上週末一名男子在麻省的一間電影院內,刺傷了一群年輕女孩,然後他走去一間麥當勞快餐店,繼續刺傷另外兩個人,事後警方拘捕了疑犯,他週二出庭聆訊。

這就像是恐怖電影中的場景,一名持刀男子,偷偷靠近四名手無寸鐵、毫無戒心的9至17歲女孩,並開始揮刀和刺傷她們。

其中三名受害者的媽媽Lisa Dembowski說:「我最大的女兒彎下腰去拿東西,他從她後面刺傷她,然後他刺傷我另一個女兒的前胸上半部,再刺傷我最後一個女兒的手臂,過程中他一直在笑,然後他刺傷了她們的朋友,跟着後跑掉了。」

受害者母親說,三個女兒和她們的朋友,是當時電影院內唯一的一組客人。

AMC電影院員工Nathe Louis說:「看來他在那裡刺傷了幾個小女孩,我注意到他穿著一件超大的風衣,戴著墨鏡和一頂長假髮。」

在AMC員工弄清楚發生了什麼事之前,疑犯逃離了電影院,但閉路電視的片段,幫助警方得到了他的車牌號碼。

大約一個小時後,又有兩個人在麥當勞快餐店被刺傷,警方開始追捕26 歲的Jared Ravizza,最終Ravizza撞車被捕。

所有被刺傷的受害者都接受了治療,傷勢並沒大礙,但就有精神創傷。

Dembowski說:「我認為他們對此感到害怕,在週六晚上走進電影院,然後發生了這種事情,竟然有人可以走進電影院,做出刺傷他人的事。」

Jared Ravizza週二出庭,面臨多項指控,包括在康涅狄格州Deep River市懷疑殺害一人,以及在麻省Braintree地區的一間AMC電影院刺傷4名女孩,之後又涉嫌在Plymouth市持刀攻擊和企圖謀殺另外兩人。

