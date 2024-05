【全國新聞】舊金山交通局獲470萬聯邦撥款 用以改善殘障人士的無障礙環境（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

聯邦運輸部交通管理局(FTA)週二宣布,將向全國八個集體運輸系統撥款3.43億元的聯邦資金,用以改善都市交通,其中舊金山交通局(SFMTA)將獲得470萬元,用以改善殘障人士的無障礙環境。

總額高達3.43億元的款項,會用於改善全國八大都會區的集體運輸系統,其中舊金山市交通局(SFMTA)將從聯邦撥款中獲得約470萬元,這筆款項將用於升級公車Muni的八個車站,其中包括J-Church線上的5個Muni輕鐵車站,和M-Ocean View線上的3個車站。

新的車站月台將安裝輪椅坡道,以方便行動不便的乘客無縫上下車,月台和到站公車之間的間隙也將縮小,確保所有乘客更安全,更方便地轉乘。

聯邦運輸管理局表示,這項改善將使數千名行動不便居民,更安心地使用公共交通工具。

