【全國新聞】舊金山交通局獲470萬聯邦撥款 用以改善殘障人士的無障礙環境（視頻）

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【KTSF 陳程威報導】

聯邦運輸部交通管理局（FTA）週二宣布，將向全國八個集體運輸系統撥款3.43億元的聯邦資金，用以改善都市交通，其中舊金山交通局（SFMTA）將獲得470萬元，用以改善殘障人士的無障礙環境。

總額高達3.43億元的款項，會用於改善全國八大都會區的集體運輸系統，其中舊金山市交通局（SFMTA）將從聯邦撥款中獲得約470萬元，這筆款項將用於升級公車Muni的八個車站，其中包括J-Church線上的5個Muni輕鐵車站，和M-Ocean View線上的3個車站。

新的車站月台將安裝輪椅坡道，以方便行動不便的乘客無縫上下車，月台和到站公車之間的間隙也將縮小，確保所有乘客更安全，更方便地轉乘。

聯邦運輸管理局表示，這項改善將使數千名行動不便居民，更安心地使用公共交通工具。

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