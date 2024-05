【KTSF】

在週一的亡兵紀念日假期,Sacramento市南部發生槍擊案,有5人被槍擊受傷。

Sacramento警方發言人Cody Tapley說:「相信被槍擊的5人,當時都在彼此附近,他們彼此認識,像是聚會,不知道是不是聚會,但我知道他們在被槍擊時,都在同一個地點、在一起。」

槍擊案發生在一個公寓大樓外,Sacramento警方表示,5名受害者中有3名成年男子,一名成年女子和一名少女。

警方相信受害者彼此認識,但尚不清楚他們是否有親屬關係,各人傷勢仍不清楚,槍擊事件的具體情況仍在調查中。

警方表示,暫時沒有疑犯被拘捕。

