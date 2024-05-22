【灣區新聞】半月灣7死槍擊案 涉案兩農場向農工賠償45萬元（視頻）

May 22, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

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去年San Mateo縣半月灣發生的連環農場槍擊案，造成7死一傷，聯邦勞工部公佈，兩間事發的農場同意向數十名員工支付合共逾45萬元欠薪和賠償。

去年1月，67歲華裔農工Chunli Zhao涉嫌先後在兩個農場開槍，造成7名農工死亡，一人受傷，面臨7項謀殺和一項意圖謀殺罪，他於2月否認控罪。

事發後，聯邦勞工部對Concord Farms Inc.和California Terra Garden Inc.兩間農場展開調查，發現兩間農場違反農工保障法和勞工法。

在California Terra Garden農場，當局發現39名農工居住在狹窄的倉庫、地下車庫或簡陋的流動屋，農工被迫睡在骯髒的床褥，週圍滿布昆蟲和垃圾。

持有該農場的華裔夫婦Xianmin Guan和Liming Zhu，也涉嫌非法扣減人工作為住宿費。

而在兩哩外的Concord農場，有農工被發現居住在溫室改建的板間房，內裏發霉兼滿布昆蟲。

該農場的其中一名東主，華裔婦人Grace Tung也涉嫌剋扣工資，當中包括加班費。

總部位於Union City的Concord農場，同意向10名工支付37萬元作為賠償加班費，以及因為違反勞工法，向23名員工支付2.9萬元懲罰性賠償。

California Terra Garden則同意向39名農工退還8.4萬元非法剋扣的住宿費，以及4.2萬元懲罰性賠償。

華裔農工Chunli Zhao案發時是California Terra Gardens的員工，他之前曾在Concord Farms工作。

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