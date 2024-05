【灣區新聞】上海市長龔正訪舊金山 市長布里德舉行招待會歡迎（視頻）

【KTSF】

中國上海市長龔正到訪灣區,舊金山(三藩市)市長布里德週二在舊金山市府舉行招待會歡迎龔正,雙方並簽署重申雙方姊妹城市關係的備忘錄。

布里德週二下午在市府舉辦招待會,歡迎上海市長龔正一行的到訪,舊金山市與上海市締結姊妹城市已經有45年的時間,這次上海市長龔正到訪,兩位市長簽署一份諒解備忘錄,重申45年前建立的姊妹市關係。

上個月陪同布里德訪問中國的多位成員,以及華裔社區代表等也應邀出席見證。

布里德在致詞時提到,去年中國國家主席習近平在APEC期間舉行的拜習會上,強調美中關係,除了人與人之間的交流非常重要,更重要的是舊金山願景。

布里德說:「更重要的是舊金山的願景,我們知道舊金山是通往亞太地區的門戶,我們城市發生的事情會改變整個國家,乃至改變全世界,所以這些人與人之間的關係極為重要,這就是為什麼我很榮幸,歡迎你們來到市政府慶祝舊金山和上海建立友好城市關係45週年。」

龔正說:「舊金山是上海締結的第一個美國友城,結好45年來,兩座城市交往活躍、互動頻繁,開展了富有成效的交流工作,兩市的情誼在互學互見中愈來愈深,演繹了共同成長的精彩故事。」

舊金山上海姊妹城市委員會主席黃凡,也宣布有10位舊金山公立學校的學生去上海參加夏令營。

黃凡說:「過去四個星期,我們敲定了,他們將在7月出發拜訪上海,此舉將這將為跨代增強友誼的文化理解鋪平道路。」

出席活動的駐舊金山中領館總領事張建敏表示,自兩個城市締結姊妹市以來,雙方進展很大,希望美中未來有更多市長進行交流。

