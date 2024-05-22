【灣區新聞】上海市長龔正訪舊金山 市長布里德舉行招待會歡迎（視頻）

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF】

中國上海市長龔正到訪灣區，舊金山（三藩市）市長布里德週二在舊金山市府舉行招待會歡迎龔正，雙方並簽署重申雙方姊妹城市關係的備忘錄。

布里德週二下午在市府舉辦招待會，歡迎上海市長龔正一行的到訪，舊金山市與上海市締結姊妹城市已經有45年的時間，這次上海市長龔正到訪，兩位市長簽署一份諒解備忘錄，重申45年前建立的姊妹市關係。

上個月陪同布里德訪問中國的多位成員，以及華裔社區代表等也應邀出席見證。

布里德在致詞時提到，去年中國國家主席習近平在APEC期間舉行的拜習會上，強調美中關係，除了人與人之間的交流非常重要，更重要的是舊金山願景。

布里德說：「更重要的是舊金山的願景，我們知道舊金山是通往亞太地區的門戶，我們城市發生的事情會改變整個國家，乃至改變全世界，所以這些人與人之間的關係極為重要，這就是為什麼我很榮幸，歡迎你們來到市政府慶祝舊金山和上海建立友好城市關係45週年。」

龔正說：「舊金山是上海締結的第一個美國友城，結好45年來，兩座城市交往活躍、互動頻繁，開展了富有成效的交流工作，兩市的情誼在互學互見中愈來愈深，演繹了共同成長的精彩故事。」

舊金山上海姊妹城市委員會主席黃凡，也宣布有10位舊金山公立學校的學生去上海參加夏令營。

黃凡說：「過去四個星期，我們敲定了，他們將在7月出發拜訪上海，此舉將這將為跨代增強友誼的文化理解鋪平道路。」

出席活動的駐舊金山中領館總領事張建敏表示，自兩個城市締結姊妹市以來，雙方進展很大，希望美中未來有更多市長進行交流。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。