【KTSF】

灣區的多位市長目前正在中國進行訪問,希望促進中國與北加州城市之間的投資、商業和旅遊交流。

Saratoga市長趙嬿、東灣的Antioch、Oakley、中半島East Palo Alto和San Carlos,以及南灣Morgan Hill等城市的市長,一行人星期一抵達四川重慶,預計26號回灣區。

這趟行程是由總部位於Palo Alto的非營利組織China Silicon Valley安排,由主席Victor Wang帶隊,該組織旨在改善商業合作,創造就業機會,增加經濟活動,促進投資和國際貿易,以及促進中國與矽谷地區之間的交流。

這也是COVID-19疫情後,灣區的市長們首次中國行。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。