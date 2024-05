【KTSF】

一名現役美國陸軍士兵最近在俄羅斯被拘捕,俄國指他涉嫌盜竊,會將他拘留到7月2號。

陸軍發言人指,參謀軍士Gordon Black本應在德州服役,但因為「個人理由」而出現在俄羅斯。

俄羅斯的外交部官員表示,這個案件與間諜活動或政治無關,該名美軍士兵將會拘留至7月2號。

目前俄羅斯還拘留了其他美國人,其中包括華爾街日報記者格什科維奇,和前海軍陸戰隊員Paul Whelan,美國國務院認為他們是被俄國不當拘留。

