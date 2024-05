【全國新聞】猛烈風暴繼續吹襲美國中部和東部大部分地區

【KTSF 張擎鳳報導】

今個星期猛烈風暴繼續襲擊美國中部和東部大部分地區,龍捲風週一晚席局捲俄克拉荷馬州,造成大規模破壞,至少一人死亡。

黎明時分,俄克拉荷馬州東北部的狀況顯示了它剛剛經歷了一場大規模及破壞性的夜間龍捲風。

Tusla市以北約40英里處的Bartlesville和Barnsdall等小鎮,在清晨前都遭受了猛烈風暴的重創。

Barnsdall市長Johnny Kelley說:「該鎮的大部分地區都明顯遭到嚴重破壞,到目前為止,我們確定有一人死亡。」

Barnsdall市長說,一些受傷的居民在當地一家醫院接受治療,而搜索和救援小組仍在摧毀的建築物中進行搜救。

Kelley說:「一旦我們完成二次搜索,我們就會開始清理工作。」

對於不少鎮上居民,清理工作都太熟悉了,4月初的EF1級龍捲風,導致這裡的許多房屋仍在重建中。

對情感上的打擊,目前幾乎與實體的損害一樣嚴重。

Kelley說:「我認識這個鎮上75%到80%的人,我們失去的那個人,我非常了解他,面對這樣的事情非常艱難。」

他們可能還沒有脫離困境,天氣預報員說,星期三龍捲風、大冰雹和破壞性大風,可能會再次襲擊德州和俄克拉荷馬州的部分地區,並伸延至中西部和田納西河谷的大部分地區,而風暴甚至延伸至新英格蘭地區和大西洋中部海岸,不過風險會較低。

