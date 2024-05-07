【娛樂新聞】「說故事的人音樂會」廣州站圓滿結束 經歷聲帶受損 洪卓立感動喊住唱

前陣子前往英國舉行MIRROR巡唱的陳卓賢Ian，趁空檔時間於倫敦拍攝了最新單曲〈Thank You Postman〉的MV，當中的情節，正是上一首作品〈Lost at first sight〉的延續。

〈Thank You Postman〉由Ian作曲，陳詠謙填詞，是二人繼2020年〈正式開始〉後再一次合作的作品，歌曲延續了〈Lost at first sight〉的故事發展，講述一對情侶各自追逐自己的夢想或目標而分隔兩地，但心靈上依然形影不離，連繫一起，並憑藉寫給對方的信件聯繫感情，而郵差為這段感情扮演了重要角色。現在資訊科技發達，Ian現在都不會寫信了，但他回憶道：「我以前有寫過信，但寄就比較少，因為多數親手俾，我唔係一個好擅長用言語去表達自己嘅一個人，所以過去會選擇寫信。」雖然現在機會少了，但問到在英國巡唱時的Ian，若要寄出一封信，他選擇會寄給他的粉絲Hellosss，Ian說：「希望你哋都接收到呢封信，雖然我而家唔喺香港，但都收到你哋對我嘅支持，呢封信係回饋返呢份愛俾你哋。」

因為要到英國開Show，所以Ian出發前忽發奇想，他說：「既然一場嚟到，睇下會唔會安排到少少時間拍到MV一啲片段。今次呢隻歌同MV，係講男仔去咗第二個地方去追佢嘅夢想或者做佢要做嘅嘢，女主角唔係喺同一個地方，各自努力緊自己嘅嘢，其實某程度上大家好多嘢都係同步嘅。」剛好Ian身處英國，扮演女友的許恩怡Natalie在香港，二人各自分開拍攝，香港及倫敦穿插於MV畫面之中，直截了當表達了兩人分隔異地的關係。

由於在英國的行程緊密，Ian當日從香港飛抵倫敦，便立即投入MV拍攝，他坦言都有點吃力，他說：「第一次嚟倫敦，一落機就拍攝，因為Jet lag，都幾辛苦，呢種感覺令我諗返起當日拍攝〈正式開始〉MV，又係拍完劇就飛通宵機去日本，又係去到機場就即刻開始拍，係好攰，而家喚醒咗當時嘅記憶。」Ian更搞笑道：「唔得喇，好攰！我而家已經想瞓覺。」

難得身處異地，除了拍攝MV外，未知Ian可會在旅程中尋找創作靈感？他說：「又好少去尋找，有陣時係突然有啲嘢出咗嚟，多過主動去尋找。我搭飛機多數唔係好瞓到覺，所以反而係喺飛機上面，我都有寫到一首歌出嚟。」

今年這個音樂系列作品已來到第二章，被問到將會有多少個章節，Ian大賣關子道：「大家要密切留意，即係好似睇一套電影，譬如《哈利波特》，如果一早知道幾多集，就大概知道劇情點樣發展，但我想大家一路追一路期待會好啲。」想知劇情如何發展，大家都要繼續追聽下去了！