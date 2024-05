【娛樂新聞】「說故事的人音樂會」廣州站圓滿結束 經歷聲帶受損 洪卓立感動喊住唱

前陣子前往英國舉行MIRROR巡唱的陳卓賢Ian,趁空檔時間於倫敦拍攝了最新單曲〈Thank You Postman〉的MV,當中的情節,正是上一首作品〈Lost at first sight〉的延續。

〈Thank You Postman〉由Ian作曲,陳詠謙填詞,是二人繼2020年〈正式開始〉後再一次合作的作品,歌曲延續了〈Lost at first sight〉的故事發展,講述一對情侶各自追逐自己的夢想或目標而分隔兩地,但心靈上依然形影不離,連繫一起,並憑藉寫給對方的信件聯繫感情,而郵差為這段感情扮演了重要角色。現在資訊科技發達,Ian現在都不會寫信了,但他回憶道:「我以前有寫過信,但寄就比較少,因為多數親手俾,我唔係一個好擅長用言語去表達自己嘅一個人,所以過去會選擇寫信。」雖然現在機會少了,但問到在英國巡唱時的Ian,若要寄出一封信,他選擇會寄給他的粉絲Hellosss,Ian說:「希望你哋都接收到呢封信,雖然我而家唔喺香港,但都收到你哋對我嘅支持,呢封信係回饋返呢份愛俾你哋。」

因為要到英國開Show,所以Ian出發前忽發奇想,他說:「既然一場嚟到,睇下會唔會安排到少少時間拍到MV一啲片段。今次呢隻歌同MV,係講男仔去咗第二個地方去追佢嘅夢想或者做佢要做嘅嘢,女主角唔係喺同一個地方,各自努力緊自己嘅嘢,其實某程度上大家好多嘢都係同步嘅。」剛好Ian身處英國,扮演女友的許恩怡Natalie在香港,二人各自分開拍攝,香港及倫敦穿插於MV畫面之中,直截了當表達了兩人分隔異地的關係。

由於在英國的行程緊密,Ian當日從香港飛抵倫敦,便立即投入MV拍攝,他坦言都有點吃力,他說:「第一次嚟倫敦,一落機就拍攝,因為Jet lag,都幾辛苦,呢種感覺令我諗返起當日拍攝〈正式開始〉MV,又係拍完劇就飛通宵機去日本,又係去到機場就即刻開始拍,係好攰,而家喚醒咗當時嘅記憶。」Ian更搞笑道:「唔得喇,好攰!我而家已經想瞓覺。」

難得身處異地,除了拍攝MV外,未知Ian可會在旅程中尋找創作靈感?他說:「又好少去尋找,有陣時係突然有啲嘢出咗嚟,多過主動去尋找。我搭飛機多數唔係好瞓到覺,所以反而係喺飛機上面,我都有寫到一首歌出嚟。」

今年這個音樂系列作品已來到第二章,被問到將會有多少個章節,Ian大賣關子道:「大家要密切留意,即係好似睇一套電影,譬如《哈利波特》,如果一早知道幾多集,就大概知道劇情點樣發展,但我想大家一路追一路期待會好啲。」想知劇情如何發展,大家都要繼續追聽下去了!