【KTSF 黃恩光報導】

一個賊人週末光天化日下,搶劫Millbrae市的7 Eleven便利店,並用金屬棒襲擊一個店員。

負責Millbrae治安的San Mateo縣警局表示,上星期六下午3點半左右接報,位於El Camino Real 400號路段的7 Eleven便利店發生搶劫案。

警方表示,一個賊人進入店內偷東西後離開,沒多久,賊人返回店內,拿著一條金屬棒,襲擊一個店員,之後乘坐一輛汽車逃走,店員受了輕傷。

警方搜查附近一帶,但找不到匪徒,調查後發現匪徒是一名36歲的舊金山(三藩市)居民。

星期日,舊金山警方在市内San Bruno Ave 2900號路段拘捕了匪徒,San Mateo縣警表示,車牌閱讀器協助了警方破案。

