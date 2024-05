【灣區新聞】調查指在舊金山家庭年入70萬才算富有（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

《舊金山紀事報》依據多項調查指出,舊金山生活成本高,民眾認為身為有錢人的門檻,是家庭年平均收入達70萬美元,或擁有470萬美元淨資產。

舊金山紀事報引述金融理財網站Bankrate的一項調查,現今通貨膨脹加上利率攀升,要實現個人「財富舒適」需要付出很大代價,美國人認為的「財富舒適」,是家庭平均年收入達到233,000美元。

至於要成為富人或實現「財富自由」,他們認為需要多賺一倍,也就是家庭平均年收入要達到483,000美元。

根據人口普查數據,這是美國家庭收入排名前2%的家庭所賺取的數字。

舊金山灣區為全美收入最高的地區之一,民眾對富有的門檻要求更高。

舊金山紀事報綜合Bankrate和財經網站DQYDJ指出,舊金山都會區民眾對富有的看法是家庭年平均收入達70萬美元,灣區另一大城聖荷西更高達85萬美元。

這個數字不僅引發灣區媒體熱議,事實上這樣的水平,大部分灣區民眾望塵莫及,因為灣區家庭收入的中位數大約是12萬美元。

除了年收入外,還有其他指標可做為衡量富人標準,特別是在灣區,擁有不動產也是重要財富來源,因為當地房地產價值在全美名列前茅。

Charles Schwab另一項調查發現,灣區居民認為須持有約470萬美元的淨資產,才會感到富有,雖然自稱富有的受訪對象,平均淨資產僅略高於72萬美元。

舊金山灣區房價高,房屋庫存低,使得希望定居和買房變得更加不易。

