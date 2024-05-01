【灣區新聞】調查指在舊金山家庭年入70萬才算富有（視頻）

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【KTSF 林子皓報導】

《舊金山紀事報》依據多項調查指出，舊金山生活成本高，民眾認為身為有錢人的門檻，是家庭年平均收入達70萬美元，或擁有470萬美元淨資產。

舊金山紀事報引述金融理財網站Bankrate的一項調查，現今通貨膨脹加上利率攀升，要實現個人「財富舒適」需要付出很大代價，美國人認為的「財富舒適」，是家庭平均年收入達到233,000美元。

至於要成為富人或實現「財富自由」，他們認為需要多賺一倍，也就是家庭平均年收入要達到483,000美元。

根據人口普查數據，這是美國家庭收入排名前2%的家庭所賺取的數字。

舊金山灣區為全美收入最高的地區之一，民眾對富有的門檻要求更高。

舊金山紀事報綜合Bankrate和財經網站DQYDJ指出，舊金山都會區民眾對富有的看法是家庭年平均收入達70萬美元，灣區另一大城聖荷西更高達85萬美元。

這個數字不僅引發灣區媒體熱議，事實上這樣的水平，大部分灣區民眾望塵莫及，因為灣區家庭收入的中位數大約是12萬美元。

除了年收入外，還有其他指標可做為衡量富人標準，特別是在灣區，擁有不動產也是重要財富來源，因為當地房地產價值在全美名列前茅。

Charles Schwab另一項調查發現，灣區居民認為須持有約470萬美元的淨資產，才會感到富有，雖然自稱富有的受訪對象，平均淨資產僅略高於72萬美元。

舊金山灣區房價高，房屋庫存低，使得希望定居和買房變得更加不易。

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