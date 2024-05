【全國新聞】聯邦緝毒局將大麻重新分類 準備放寬大麻受管制級別

【KTSF 張麗月報導】

聯邦緝毒局正著手將大麻重新分類,準備放寬大麻受管制的級別。

這項建議仍需得到白宮管理及預算辦公室的審批,預料將會承認大麻的藥用價值,以及相對其他最危險的藥物,大麻算做沒有這麽容易被濫用,不過大麻在休閒用途方面仍未合法化。

今次是緝毒局超過50年來,最大的政策改革。

消息指出,經過公眾諮詢和行政法官檢討過後,緝毒局就會公佈最後的規例。

總統拜登大約在兩年前曾經呼籲檢討聯邦大麻法例,並且推動特赦數以千計只因為藏有大麻而被定罪的人。

拜登認為,使用和藏有大麻的刑事犯罪紀錄,對違例者在就業、房屋和教育方面造成不必要的障礙,他也呼籲州長和地方政府官員採取類似措施,去放寬對大麻違例者的檢控。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。