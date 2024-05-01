【全國新聞】聯邦緝毒局將大麻重新分類 準備放寬大麻受管制級別

May 1, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(Elsa Olofsson / CC BY 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

聯邦緝毒局正著手將大麻重新分類，準備放寬大麻受管制的級別。

這項建議仍需得到白宮管理及預算辦公室的審批，預料將會承認大麻的藥用價值，以及相對其他最危險的藥物，大麻算做沒有這麽容易被濫用，不過大麻在休閒用途方面仍未合法化。

今次是緝毒局超過50年來，最大的政策改革。

消息指出，經過公眾諮詢和行政法官檢討過後，緝毒局就會公佈最後的規例。

總統拜登大約在兩年前曾經呼籲檢討聯邦大麻法例，並且推動特赦數以千計只因為藏有大麻而被定罪的人。

拜登認為，使用和藏有大麻的刑事犯罪紀錄，對違例者在就業、房屋和教育方面造成不必要的障礙，他也呼籲州長和地方政府官員採取類似措施，去放寬對大麻違例者的檢控。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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