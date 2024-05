【全國新聞】FBI報告指去年長者因詐騙損失超過34億元 加州受害人最多

【KTSF】

根據聯邦調查局(FBI)最新的報告,去年全國長者因詐騙蒙受的損失總額超過34億元,加州的長者受害人最多。

根據FBI週二發表的長者詐騙報告,去年有更多60歲以上長者成為詐騙案受害人,FBI去年收到針對長者的詐騙案報案超過10萬1千宗,比前一年上升14%。

這十萬宗詐騙案中,有11,600多宗在加州,佔全國最多,造成的損失也最多,超過6億4千多萬,其次是佛羅里達州。

去年全國長者因詐騙蒙受的損失總額增至超過34億元,也較2022年升11%,平均每名長者被騙去34,000元,不過有近6千名長者實際損失超過10萬元。

聯邦官員表示,去年最常見的詐騙手法,包括騙徒謊稱有資料外洩,然後冒充技術人員提供科技技術支援,之後遊說受害人從銀行戶口轉帳數萬元給騙徒。

其他常見的詐騙案還有身份盜竊、網上情緣和投資騙局,去年導致長者最大損失逾12億元的就是投資騙局。

當局敦促銀行和金融機構為長者提供協助和採取更多預防措施,阻止長者成為騙案受害人。

FBI成立的追回資產專責小組,去年為苦主成功凍結3200多萬元轉帳資金,當局強調,受害人越早報案,執法人員阻止轉帳、追回款項的機會越高。

不過實際上,長者被騙的情況可能更嚴重,因為大部分受害人都沒有報案。

在全國有3800萬名長者會員的AARP樂齡會去年的報告估計,每年長者因詐騙蒙受的損失總額達283億元,當中七成是由受害人認識的人騙走。

