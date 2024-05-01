【灣區新聞】舊金山年初發生致命車禍司機逃逸 警發照追緝司機

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山（三藩市）警方公佈發生在今年年初一宗致命車禍，肇事司機不顧而去的案件，拍到涉事車輛的監控片段，警方正在尋找涉事的司機。

今年2月25日晚上約6時50分，舊金山警方接報，在Mission Terrace區的Alemany Blvd夾Rousseau街，發生了一宗撞人後不顧而去的車禍，到場的警員發現一名男性受害者，並為其急救，傷者送院後傷重不治。

截至週一，警方仍未拘捕任何人，警方又指，涉案車輛是一輛深色豐田Camry房車，可能是1997-2001年的款式，監控片段拍到涉案車輛，是朝Alemany Blvd東行駛走，涉事車輛的車頭，應該有明顯的損壞，損壞的車頭燈，並且車頭蓋上可能缺少了豐田的標誌。

任何有案件相關消息的人，可聯繫舊金山的匿名舉報熱線(415) 575-4444，或以「SFPD」開頭發送短信到TIP411。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。