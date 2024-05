【灣區新聞】舊金山年初發生致命車禍司機逃逸 警發照追緝司機

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)警方公佈發生在今年年初一宗致命車禍,肇事司機不顧而去的案件,拍到涉事車輛的監控片段,警方正在尋找涉事的司機。

今年2月25日晚上約6時50分,舊金山警方接報,在Mission Terrace區的Alemany Blvd夾Rousseau街,發生了一宗撞人後不顧而去的車禍,到場的警員發現一名男性受害者,並為其急救,傷者送院後傷重不治。

截至週一,警方仍未拘捕任何人,警方又指,涉案車輛是一輛深色豐田Camry房車,可能是1997-2001年的款式,監控片段拍到涉案車輛,是朝Alemany Blvd東行駛走,涉事車輛的車頭,應該有明顯的損壞,損壞的車頭燈,並且車頭蓋上可能缺少了豐田的標誌。

任何有案件相關消息的人,可聯繫舊金山的匿名舉報熱線(415) 575-4444,或以「SFPD」開頭發送短信到TIP411。

版權所有,不得轉載。