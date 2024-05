【全國新聞】聯邦移民局推新措施 杜絕H-1B工作簽證申請漏洞

【KTSF】

聯邦入籍及移民服務局早前推出新措施,以杜絕H-1B工作簽證的申請漏洞。

根據聖荷西水星報的報導,2020年,移民局引入一項分開兩個階段的申請程序,原意是讓有意申請海外技術努工的公司,首階段只須支付10元登記費,讓該名有意來美工作的海外申請人進入抽籤程序,無須如以往般,公司在提交申請時,需率先支付數千元申請費。

但這個申請程序卻存有漏洞,就是公司無須在申請表中,填寫海外努工的護照編號,或任何用於識別該名海外努工的身份資料。

美國向海外技術努工簽發的H1-B工作簽證,每年只有85,000個,但所接獲的申請卻有數十萬份,有公司為了提高海外努工取得H-1B工作簽證的機率,它們開始成立空殼公司,再透過空殼公司,為同一名海外努工提交另一份H-1B工作簽證申請,有時可能為同一名海外努工提交多份申請表。

根據移民局的數據,在引入這項申請移序後,首年接獲的申請表約27.5萬份,至去年飆升至接近80萬份。

移民局去年對此進行積極調查,向執法當局提交了懷疑提出不實申請的機構和個人的資料,從當局接獲的最後申請表數字看,在移民局的介入下,不少在抽籤程序中過關的申請人,可能因為涉嫌提交虛構申請,最終放棄申請。

為取締這個申請漏洞,移民局本年初要求申請人,必須填寫海外努工的護照或旅遊文件號碼,這項新規定似乎杜絕了違規申請的欺詐行為,移民局接獲的申請表也大減至48萬份。

根據Bay Area Council的數據,在2019年,有接近6萬名外籍人士取得簽證在灣區的公司工作,由於當局沒有公開涉嫌提交虛假申請的公司的資料,因此未知灣區有否公司牽涉在內。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。