【全國新聞】聯邦移民局推新措施 杜絕H-1B工作簽證申請漏洞

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【KTSF】

聯邦入籍及移民服務局早前推出新措施，以杜絕H-1B工作簽證的申請漏洞。

根據聖荷西水星報的報導，2020年，移民局引入一項分開兩個階段的申請程序，原意是讓有意申請海外技術努工的公司，首階段只須支付10元登記費，讓該名有意來美工作的海外申請人進入抽籤程序，無須如以往般，公司在提交申請時，需率先支付數千元申請費。

但這個申請程序卻存有漏洞，就是公司無須在申請表中，填寫海外努工的護照編號，或任何用於識別該名海外努工的身份資料。

美國向海外技術努工簽發的H1-B工作簽證，每年只有85,000個，但所接獲的申請卻有數十萬份，有公司為了提高海外努工取得H-1B工作簽證的機率，它們開始成立空殼公司，再透過空殼公司，為同一名海外努工提交另一份H-1B工作簽證申請，有時可能為同一名海外努工提交多份申請表。

根據移民局的數據，在引入這項申請移序後，首年接獲的申請表約27.5萬份，至去年飆升至接近80萬份。

移民局去年對此進行積極調查，向執法當局提交了懷疑提出不實申請的機構和個人的資料，從當局接獲的最後申請表數字看，在移民局的介入下，不少在抽籤程序中過關的申請人，可能因為涉嫌提交虛構申請，最終放棄申請。

為取締這個申請漏洞，移民局本年初要求申請人，必須填寫海外努工的護照或旅遊文件號碼，這項新規定似乎杜絕了違規申請的欺詐行為，移民局接獲的申請表也大減至48萬份。

根據Bay Area Council的數據，在2019年，有接近6萬名外籍人士取得簽證在灣區的公司工作，由於當局沒有公開涉嫌提交虛假申請的公司的資料，因此未知灣區有否公司牽涉在內。

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