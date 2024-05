【全國新聞】聯邦環保局將禁止廣泛使用二氯甲烷

【KTSF 張麗月報導】

聯邦環保局將會禁止廣泛使用一種高度有毒的化學品二氯甲烷,這種化學物質通常包含在油漆清除劑裡面,會導致肝癌和其他健康問題。

環保局週二表示,已經最後敲定了一項新規例,將會逐步禁止使用一種高度有毒的化學物質二氯甲烷,二氯甲烷通常出現在油漆清除劑裡面,如果吸入這種氣化的化學物質,或與皮膚接觸就會有危險。

有研究發現,就算一湯匙的二氯甲烷,都具有殺傷力。

根據聯邦疾控中心(CDC)長期接觸二氯甲烷,可以導致最少六種癌症發生,包括肝癌和肺癌,以及損害神經系統和其他主要器官。

環保局表示,在一年內,將會禁止消費者使用二氯甲烷,而大部份工業和商業的使用,將會在兩年內禁止使用。

不過二氯甲烷仍會用來製造冷凍劑,電動車的電池,以及其他關鍵的軍事和聯邦方面的用途。

