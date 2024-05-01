【全國新聞】聯邦環保局將禁止廣泛使用二氯甲烷

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【KTSF 張麗月報導】

聯邦環保局將會禁止廣泛使用一種高度有毒的化學品二氯甲烷，這種化學物質通常包含在油漆清除劑裡面，會導致肝癌和其他健康問題。

環保局週二表示，已經最後敲定了一項新規例，將會逐步禁止使用一種高度有毒的化學物質二氯甲烷，二氯甲烷通常出現在油漆清除劑裡面，如果吸入這種氣化的化學物質，或與皮膚接觸就會有危險。

有研究發現，就算一湯匙的二氯甲烷，都具有殺傷力。

根據聯邦疾控中心（CDC）長期接觸二氯甲烷，可以導致最少六種癌症發生，包括肝癌和肺癌，以及損害神經系統和其他主要器官。

環保局表示，在一年內，將會禁止消費者使用二氯甲烷，而大部份工業和商業的使用，將會在兩年內禁止使用。

不過二氯甲烷仍會用來製造冷凍劑，電動車的電池，以及其他關鍵的軍事和聯邦方面的用途。

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