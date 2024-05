【KTSF 周正鈞報導】

在北卡羅萊納州Charlotte市,週一一個由多個執法部門組成的專責小組,在緝捕一個通緝犯期間發生槍戰,殉職的執法人員增加至4名,當局週二交待案件詳情。

北卡羅來納州的警方表示,一名重罪犯因持有槍械罪而被通緝,專責小組週一行近該重罪犯所在的房屋時被人槍擊,槍戰造成4名執法人員喪生,另外4人受傷,被通緝的男子被擊斃。

Charlotte市警察局局長Jennings表示,週一警員趕到現場救援,第一批倒下的警員時,第二個槍手開始向他們開火,再造成一些警員受傷。

在與屋內其他人進行談判後,兩名女子走出來,並被帶到警察局接受問話,警方表示,在屋內搜到一支大火力步槍。

