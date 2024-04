【加州新聞】加州去年人口錄得上升 2020年來首次

【KTSF】

根據加州財政部公布的最新數據,加州人口去年增加67,000人至接近3,913萬人,人口增加主要由受外國移民與人口自然增長帶動,這是2020年來,加州首次錄得人口增長。

在聯邦政府加快處理積壓的移民申請下,遷到加州的新移民人數出現反彈,加上死亡率回落,以及加州民眾移居外州的比率也有所下滑,財政部估計這種種有助加州出現持續的人口增長。

報告載列了2024年1月的初步數據,以及2021年1月至2023年1月經修訂的數據,當中發現,加州有31個縣的人口錄得增長,當中主要在舊金山(三藩市)灣區、中谷和Inland Empire地區,洛杉磯縣和橙縣的人口分別增加0.05%和0.31%。

加州有5個縣的人口增長多於1%,分別是Sutter縣的1.9%、Imperial縣的1.8%、Glenn縣的1.4%、Yuba縣的1.1%和San Benito縣1.1%。

人口超過100萬的縣中,有9個縣出現人口增長,當中以Riverside縣的人口增長最多,去年上升13,800人,而這9個縣的人口佔加州總人口的72%。

受房屋建造而帶動人口上升的前5個城市,分別是Butte縣的Paradise市,人口上升16.1%;San Joaquin縣的Lathrop市,人口上升5.4%;Alameda縣的Emeryville市,人口上升5%;Glenn縣的Orland市,人口上升4.9%;Kern縣的Shafter市,人口上升4.3%。

