加州人口有史以來首次下降

【KTSF 江良慧報導】

加州官員周五公佈，加州總人口從去年1月至今年1月減少了182,000人，減少至3950萬人，是加州有史以來首次出現人口逐年下降。

根據最新公佈的數字，加州4個人口最多的城市，洛杉磯、聖地牙哥、聖荷西和舊金山（三藩市），總共流失人口88,000人，其中洛杉磯最多，人口減少接近52,000，過去3年總共流失人口75,000。

目前洛杉磯總人口數390萬，去年離開加州移居其他州分的人，比搬到加州的人多，持續多年來的趨勢，也惹來人批評這個是加州高稅率和進步派政治所致。

不過州府官員就指，2020年是不正常的一年，新型肺炎令外國移民暫停來美，也導致51,000染疫死亡，加州的死亡率過去3年都比平均高出19%，州內58個縣當中，51個的死亡率都比3年的平均高，當中有12個縣的死亡率更加是上升20%或以上。

加州人口最多的洛杉磯縣有超過1000萬居民，當地的死亡率比平均高出27%。

加州在二次大戰後，80年代和90年代都有大幅的人口負增長，90年代冷戰結束後減慢，2000年大衰退後，加州經濟連續10年增長，當時預期加州人口將會衝破4000萬，不過2010年代後期，人口增長再次減慢，很多人離開加州，不過外國移民和出生人口足以抵消人口流失。

但情況在2020出現變化，出生率下降和外國移民減少，加上新型肺炎令死亡人數增加，全部都有份造成加州首次人口逐年減少。

由於時任總統特朗普的政府在去年大部分時間停止簽發移民簽證，所以加州去年外國移民是負數，另外新型肺炎的旅遊限制也令來加州的外國留學生人數減少約53,000人，相等29%的跌幅。

加州人口也成為罷免州長的政治議題，從2010至2020年期間，約有610萬人離開加州搬到其他州，相對搬來加州的人就有490萬。

共和黨人認為是高稅率和州長的政策，導致這麼多人離開。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。