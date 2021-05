加州人口有史以來首次下降

【KTSF 江良慧報導】

加州官員周五公佈,加州總人口從去年1月至今年1月減少了182,000人,減少至3950萬人,是加州有史以來首次出現人口逐年下降。

根據最新公佈的數字,加州4個人口最多的城市,洛杉磯、聖地牙哥、聖荷西和舊金山(三藩市),總共流失人口88,000人,其中洛杉磯最多,人口減少接近52,000,過去3年總共流失人口75,000。

目前洛杉磯總人口數390萬,去年離開加州移居其他州分的人,比搬到加州的人多,持續多年來的趨勢,也惹來人批評這個是加州高稅率和進步派政治所致。

不過州府官員就指,2020年是不正常的一年,新型肺炎令外國移民暫停來美,也導致51,000染疫死亡,加州的死亡率過去3年都比平均高出19%,州內58個縣當中,51個的死亡率都比3年的平均高,當中有12個縣的死亡率更加是上升20%或以上。

加州人口最多的洛杉磯縣有超過1000萬居民,當地的死亡率比平均高出27%。

加州在二次大戰後,80年代和90年代都有大幅的人口負增長,90年代冷戰結束後減慢,2000年大衰退後,加州經濟連續10年增長,當時預期加州人口將會衝破4000萬,不過2010年代後期,人口增長再次減慢,很多人離開加州,不過外國移民和出生人口足以抵消人口流失。

但情況在2020出現變化,出生率下降和外國移民減少,加上新型肺炎令死亡人數增加,全部都有份造成加州首次人口逐年減少。

由於時任總統特朗普的政府在去年大部分時間停止簽發移民簽證,所以加州去年外國移民是負數,另外新型肺炎的旅遊限制也令來加州的外國留學生人數減少約53,000人,相等29%的跌幅。

加州人口也成為罷免州長的政治議題,從2010至2020年期間,約有610萬人離開加州搬到其他州,相對搬來加州的人就有490萬。

共和黨人認為是高稅率和州長的政策,導致這麼多人離開。

