南灣聖荷西警方偵破一宗可能涉及人口販賣的案件,一名華裔男子被捕,並救出兩名女受害人。

聖荷西警局去年11月6日接獲線報,指北16街200號路段一幢住屋,可能有人從事人口販賣的活動,警方的人口販賣小組立即接手調查。

警方在調查期間,鎖定53歲華裔男子Zhiqiang Liu是案中的疑犯,他涉嫌經營賣淫場所。

至4月19日,聖荷西警方會同多個部門,到疑犯的住所將其拘捕,同時起出經營賣淫場所的證物,並救出兩名女受害人,當局已為兩人提供協助。

疑犯被扣留在Santa Clara縣監獄,當局仍在調查案件,呼籲知情者向警方提供消息。

