【灣區新聞】阿拉米達縣公路槍擊案冠絕全加州 去年平均每週發生多於一宗

【KTSF】

根據加州公路巡警的數據,在東灣阿拉米達縣公路發生的槍擊案,數字較加州大多數縣高,起因包括槍戰,或駕駛人爭路而引發,有些槍擊案甚至在沒有挑釁的情況下發生,去年在阿拉米達縣的公路,平均差不多每一個星期就發生多於一宗槍擊案。

根據The Mercury News的報導,雖然公路槍擊案在加州其他地區出現回落的趨勢,但在東灣,尤其是阿拉米達縣,卻沒有下降的趨勢,在2021年至2023年間,阿拉米達縣共發生217宗公路槍擊案,數字竟然與灣區其他縣合計的公路槍擊案相同。

根據加州公路巡警的數據,阿拉米達縣的人口雖然只有洛杉磯的6分之1,但自2021年來,公路槍擊案的人均比率卻高出5倍,去年,阿拉米達縣共發生79宗公路槍擊案,數字超越洛杉磯縣的71宗,成為全加州最高。

在全加州,牽涉槍械的公路槍擊案,從2021年的477宗減至去年的347宗,減輻達27%,但阿拉米達縣卻不減反增,2021年發生72宗,2022年一度減至66宗,但到2023年再增至79宗,當中最危險的公路是580公路,尤其是奧克蘭(屋崙)和Dublin市以東的路段。

這些槍擊案往往累及無辜的駕駛人,甚至有兒童受害,當中更造成人命傷亡,雖然當局已投放千萬元打擊這類罪案,如支付加班費加派巡警巡邏,或在公路添置攝錄機,但這些案件只有少數能夠破案。

在2022年和2023年,警方共調查211宗公路槍擊案,當中只有13宗有疑犯被捕,有刑事案件專家指出,這些案件難以破案,原因包括缺乏目擊者提供線索,而且在案發後,疑犯,以至受害人,往往會立即離開現場,加添當局破案的難度。

