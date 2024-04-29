【灣區新聞】阿拉米達縣公路槍擊案冠絕全加州 去年平均每週發生多於一宗

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根據加州公路巡警的數據，在東灣阿拉米達縣公路發生的槍擊案，數字較加州大多數縣高，起因包括槍戰，或駕駛人爭路而引發，有些槍擊案甚至在沒有挑釁的情況下發生，去年在阿拉米達縣的公路，平均差不多每一個星期就發生多於一宗槍擊案。

根據The Mercury News的報導，雖然公路槍擊案在加州其他地區出現回落的趨勢，但在東灣，尤其是阿拉米達縣，卻沒有下降的趨勢，在2021年至2023年間，阿拉米達縣共發生217宗公路槍擊案，數字竟然與灣區其他縣合計的公路槍擊案相同。

根據加州公路巡警的數據，阿拉米達縣的人口雖然只有洛杉磯的6分之1，但自2021年來，公路槍擊案的人均比率卻高出5倍，去年，阿拉米達縣共發生79宗公路槍擊案，數字超越洛杉磯縣的71宗，成為全加州最高。

在全加州，牽涉槍械的公路槍擊案，從2021年的477宗減至去年的347宗，減輻達27%，但阿拉米達縣卻不減反增，2021年發生72宗，2022年一度減至66宗，但到2023年再增至79宗，當中最危險的公路是580公路，尤其是奧克蘭（屋崙）和Dublin市以東的路段。

這些槍擊案往往累及無辜的駕駛人，甚至有兒童受害，當中更造成人命傷亡，雖然當局已投放千萬元打擊這類罪案，如支付加班費加派巡警巡邏，或在公路添置攝錄機，但這些案件只有少數能夠破案。

在2022年和2023年，警方共調查211宗公路槍擊案，當中只有13宗有疑犯被捕，有刑事案件專家指出，這些案件難以破案，原因包括缺乏目擊者提供線索，而且在案發後，疑犯，以至受害人，往往會立即離開現場，加添當局破案的難度。

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