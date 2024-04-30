【全國新聞】北卡羅萊納州4名執法人員追緝通緝犯時中槍身亡（視頻）

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在北卡羅萊納州Charlotte市，一個由多個執法部門組成的專責小組，在緝捕一個通緝犯期間發生槍戰，專責小組4名執法人員死亡，另外4名當地警察受傷。

在北卡羅萊納州，Charlotte市警方透過X平台指出，由聯邦法警和多個州及地方執法部門組成的專責小組，在當地近郊的社區緝捕一個通緝犯時，遭到目標人物開槍射擊，槍擊持續了幾分鐘，當地警方也派出特警到場，多名傷者被送往當地醫院。

當局沒有透露多少人受到槍傷，但確認專責小組有4名執法人員死亡，包括一名聯邦法警和兩名州獄警，另有多名警員受傷。

當地電視台就拍攝到，執法人員把一名衣服染有血漬的傷者，從現場送上救護車的畫面。

Charlotte市警察局長Johnny Jennings指，執法人員在行動中，在目標人物的屋外前院與一名疑犯駁火，在疑犯中彈倒地後，則有更多子彈由屋內射出，屋內槍手使用的是高火力的步槍。

Jennings指前院中彈的疑犯身亡，經過3小時對峙後，警方在屋內發現一名女子和一個17歲青年。

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