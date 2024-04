【全國新聞】北卡羅萊納州4名執法人員追緝通緝犯時中槍身亡（視頻）

【KTSF】

在北卡羅萊納州Charlotte市,一個由多個執法部門組成的專責小組,在緝捕一個通緝犯期間發生槍戰,專責小組4名執法人員死亡,另外4名當地警察受傷。

在北卡羅萊納州,Charlotte市警方透過X平台指出,由聯邦法警和多個州及地方執法部門組成的專責小組,在當地近郊的社區緝捕一個通緝犯時,遭到目標人物開槍射擊,槍擊持續了幾分鐘,當地警方也派出特警到場,多名傷者被送往當地醫院。

當局沒有透露多少人受到槍傷,但確認專責小組有4名執法人員死亡,包括一名聯邦法警和兩名州獄警,另有多名警員受傷。

當地電視台就拍攝到,執法人員把一名衣服染有血漬的傷者,從現場送上救護車的畫面。

Charlotte市警察局長Johnny Jennings指,執法人員在行動中,在目標人物的屋外前院與一名疑犯駁火,在疑犯中彈倒地後,則有更多子彈由屋內射出,屋內槍手使用的是高火力的步槍。

Jennings指前院中彈的疑犯身亡,經過3小時對峙後,警方在屋內發現一名女子和一個17歲青年。

